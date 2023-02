Bella Ramsey de The Last of Us a écrit un film et veut en être la réalisatrice

célébrités

The Last of Us est un véritable succès et la protagoniste Bella Ramsey a une surprise pour ses followers : elle a écrit un film et elle veut le réaliser.

© IMDbBella Ramsey dans Le dernier d’entre nous

Actuellement Le dernier d’entre nous va pour son troisième épisode avec un grand succès auprès des abonnés de HBO Max qui a choisi l’histoire de Joel et Ellie basée sur le jeu vidéo populaire Playstation comme l’un des contenus les plus consultés sur la plateforme. En ce sens, le salon a un taux d’acceptation de 97% de la part des spécialistes en Tomates pourries et 92% de la population. Cependant, Bella Ramseyson protagoniste, ne se contente pas de cela.

L’actrice non binaire de 19 ans qui se perçoit elle-même sait ce que c’est que de faire partie d’une série à succès quand on sait qu’elle a donné vie au rôle de Lyanna Mormont dans un titre qui est devenu une icône dans le monde de la télévision. . Télévision : Game of Thrones. Depuis Bella Ramsey Il acquérait une plus grande notoriété jusqu’à ce qu’il atterrisse sur un projet de l’ampleur de Le dernier d’entre nous.

Bella Ramsey a un futur projet

La nouvelle série de HBO Max suit l’histoire de Joel et Ellie qui doivent traverser les États-Unis 20 ans après que le champignon cordyceps a transformé la majeure partie de l’humanité en zombies dangereux mettant fin à la société telle qu’elle était connue. L’intrigue du jeu vidéo Playstation est devenue une série spectaculaire par les showrunners Neil Druckman et Craig Mazin.

Bella Ramsey est sur toutes les lèvres grâce à sa performance en tant que jeune Ellie dans Le dernier d’entre nous mais l’actrice a un autre projet intéressant pour son avenir. De quoi parlons nous? Elle l’a révélé elle-même lors d’une conversation avec Le Club A.V.: « J’ai écrit un film et j’espère le réaliser cette année si tout se passe comme prévu. J’ai toujours observé le travail des autres, surtout celui des réalisateurs ».

« J’aimerais choisir des choses que je veux faire si je dirigeais. Ou des choses que vous feriez différemment. Alors oui, j’ai l’impression d’être dans un endroit où j’aimerais aussi avoir l’opportunité d’être derrière la caméra. »complet Bella Ramsey bien qu’il devra sûrement attendre ses débuts en tant que cinéaste si l’on tient compte du fait que cette année, il devra le consacrer à la deuxième saison de Le dernier d’entre nous.

