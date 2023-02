Le moment le plus étrange de Marvel selon Paul Rudd

Dans une récente interview, Paul Rudd a discuté de certains de ses moments de film Marvel les plus étranges et de certaines situations hilarantes et gênantes qu’il a vécues dans la vraie vie avec des fans.





Rudd est connu pour ses rôles dans de nombreuses émissions de télévision et films comiques. Il a commencé sa carrière Marvel avec le premier L’homme fourmi film en 2015. Depuis lors, il a joué le principal protagoniste dans le L’homme fourmi séries et autres films Marvel, y compris Captain America : Guerre Civile et Avengers : Fin de partie, où il a aidé d’autres Avengers à vaincre l’antagoniste de Marvel, Thanos. Interrogé sur son moment Marvel le plus étrange, les rôles de Rudd dans ces films lui ont laissé de nombreuses options.

« Il y a un moment dans ce nouveau film où quelqu’un peut lire dans mes pensées, et il dit que j’ai quelque chose comme sept trous dans mon corps », a déclaré Rudd dans une interview avec BBC Radio 1 à propos de son moment Marvel le plus étrange. Il a continué:

« Je ne sais pas pourquoi, et en filmant ça, j’ai pensé, ‘Je pense qu’il [Scott Lang] s’arrêterait probablement et compterait pour voir s’il avait bien compris. Il y a donc eu une prise où je me suis dit « est-ce que je peux aimer, laissez-moi juste essayer de faire le calcul dans ma tête avant de dire la ligne », et j’espère que les gens comprennent ce que je fais, parce que je pense c’est ce que tout le monde ferait. »

Rudd parlait d’une scène dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, son film Marvel le plus récent, où Scott Lang (Ant-Man) rencontre certains des Freedom Fighters, qui sont des habitants du royaume quantique, et une créature rouge appelée Veb, demande à Lang combien de trous il a, auxquels un autre Freedom Fighter qui peut lire dans les pensées, Quaz, confirme que Lang a sept trous. La blague des trous continue tout au long du film, principalement à travers Veb, obsédé par l’anatomie humaine.





