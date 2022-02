GTA 5 : Contenu exclusif pour la version PS5 et Xbox Series S/X apparemment leaké

GTA 5 sera bientôt à nouveau disponible pour la génération actuelle de consoles PS5 et Xbox Series S/X. Selon une nouvelle fuite, nous pouvons probablement non seulement voir nos personnages et nos progrès de PS4 et Xbox One transférés, mais peuvent également recevoir de nouveaux contenus exclusifs.

GTA 5 : la version PS5 pourrait apporter du contenu exclusif

C’est de cela qu’il s’agit : « GTA 5 » apparaît pour PS5 et Xbox série X et donc pour eux pendant ce temps troisième génération de consoles. L’extravagance du monde ouvert de Rockstar en obtient un graphismes plus agréables, meilleures performances – et peut également obtenir du contenu exclusif. Au moins une nouvelle fuite suppose cela.

Cela pourrait être là: Jusqu’à présent, nous ne savons pas exactement, mais le bien connu Fuite Tez2 signale sur Twitter une découverte concernant un sujet spécifique catégorie vêtements se tourne. Il a apparemment été découvert et s’appelle « Gen 9 Exclusive ».

Apparemment il y en a des spéciaux Articles vestimentaires dans le jeuque les gens devraient recevoir lorsque leur Personnage transféré dans la nouvelle version de GTA 5. Selon le tweet, cela pourrait être l’un des nombreux bonus que Rockstar prévoit pour les personnes qui transfèrent leurs comptes sur PS5 ou Xbox Series S/X.

En plus de #GTAOnline E&E avec transfert de personnage, @WildBrick142 a découvert une nouvelle catégorie de vêtements appelée Gen 9 Exclusive. Avec des vêtements exclusifs pour transférer des personnages vers E&E. Cela peut être l’un des nombreux bonus que Rockstar prévoit pour les joueurs de retour. – Tez2 (@TezFunz2) 25 janvier 2022

Mais comme il ne s’agit pour l’instant que d’une rumeur non confirmée, vous feriez mieux de le prendre avec des pincettes.

Beaucoup de questions encore ouvertes : Bien que nous sachions que GTA 5 et GTA Online arriveront sur PS5 et Xbox Series S/X à la mi-mars, il y a encore beaucoup de confusion. Par exemple, il n’a pas encore été révélé si la version actuelle de la génération en tant que mise à jour gratuite est pensé ou si les joueurs paient à nouveau devoir.

De plus, on ne sait toujours pas si un Transférer un compte PS4 vers Xbox Series S/X par exemple peut et si cela aussi de Xbox One sur PS5 fonctionne (notre conseil : probablement pas). Aussi la version PC de GTA 5 est devenue étrangement silencieuse. Il n’est pas certain que les améliorations de la nouvelle version arrivent sur PC en mars et la question du prix se pose également ici.

Mais au moins, nous savons maintenant avec certitude que le prochain GTA alias GTA 6 est déjà en préparation est. Presque personne n’en aurait douté, mais bien sûr, c’est encore quelque chose de différent qu’il est maintenant officiellement confirmé par Rockstar Games voudrais.