Spider-Man et Doctor Strange unissent leurs forces dans No Way Home Posters

Spider-Man (Tom Holland) et Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) occupent le devant de la scène dans plusieurs nouvelles affiches de la suite très attendue de Marvel Spider-Man : Pas de chemin à la maison. La paire de Vengeurs s’unira (avant de finalement se diviser, semble-t-il) afin de s’attaquer au multivers émergent, qui a commencé à se diviser et à saigner dans l’univers cinématographique Marvel, libérant toute une série de super-vilains Spidey des franchises passées.

Bien qu’il puisse sembler que The Sorcerer Supreme et Peter Parker travaillent ensemble sur ces affiches, ce n’est peut-être pas le cas. La relation entre le duo d’icônes Marvel a d’abord été décrite comme étant une connexion mentor-mentoré, cela a été récemment démystifié par Tom Holland, qui a révélé que le partenariat se brisait rapidement et ne ressemblait en rien au lien de Peter avec Robert Downey Jr. Tony Stark. « C’est une relation très différente [from Tony Stark and Peter Parker]. Je ne considérerais pas le docteur Strange comme un mentor dans ce film – c’est plus comme un collègue », a déclaré Holland. « À ce stade des films, Spider-Man s’est imposé comme un vengeur assez puissant et sérieux. Le docteur Strange voit cela en lui et le traite comme un égal. Et tout au long du film, leur relation se brise. Et plutôt que de devenir collègues, ils ne deviennent pas des ennemis, mais ce ne sont certainement pas des amis. »

Comme le montrent les différentes bandes-annonces qui ont maintenant taquiné le film, Parker irritera le docteur Strange dès le début après avoir détruit un sort destiné à déguiser une fois de plus l’identité de Peter Parker en tant que Spider-Man du reste du monde. La vie et la réputation de Peter ont été bouleversées suite aux actions de Mysterio dans Spider-Man : loin de chez soi, et il demande à son ami super-héros de restaurer son identité secrète grâce à la magie. Malheureusement, grâce à la diarrhée verbale de Peter, le sort tourne mal et libère le multivers sur le MCU, faisant apparaître plusieurs méchants des précédentes franchises Spider-Man.

Ces méchants, qui incluent Alfred Molina en tant que docteur Octopus, Willem Dafoe en tant que Green Goblin et Jamie Foxx en tant qu’Electro, sont depuis morts dans leurs univers aux mains de leur Spider-Man respectif, et il semble que ce sera ce qui déchire le MCU. version et Doctor Strange à part. Alors que Strange veut remettre les choses comme avant et renvoyer les méchants à leur destin inévitable, le Hollandais Peter Parker veut plutôt essayer de les sauver, ce qui conduit à un schisme entre les deux anciens Avengers.

« Ce qui va vraiment surprendre les gens, c’est que ce n’est pas amusant, ce film », avait précédemment révélé Holland. « C’est sombre et c’est triste, et ça va vraiment être émouvant. Vous allez voir des personnages que vous aimez traverser des choses que vous ne souhaiteriez jamais qu’ils traversent. Et j’étais vraiment excité de me pencher sur ce côté de Peter Parker.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison est réalisé par Jon Watts, écrit par Chris McKenna et Erik Sommers, et met en vedette Tom Holland dans le rôle de Peter Parker AKA Spider-Man aux côtés de Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Jon Favreau, Marisa Tomei, JB Smoove, Benedict Wong, Jamie Foxx, Alfred Molina, Willem Dafoe, l’église Thomas Haden et Rhys Ifans. Spider-Man : Pas de chemin à la maison devrait sortir aux États-Unis le 17 décembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU.

