Michelle Yeoh a joué dans un film de James Bond avec Pierce Brosnan

L’actrice michelle ouais a acquis une grande popularité pour son rôle dans le film acclamé »Tout partout tout à la fois », ayant une nomination de la meilleure actrice aux Oscars 2023. Cependant, l’actrice a déjà eu de grands rôles au cinéma auparavant, jouant même dans un film d’espionnage James Bond.

Yeoh a joué l’espion chinois Wai Lin dans »Tomorrow Never Dies » ( »007 : Tomorrow Never Dies »), un film de 1997 où l’acteur Pierce Brosnan joué le rôle de James Bond. Dans l’histoire, les deux espions doivent collaborer pour enquêter sur un complot visant à déclencher une guerre entre la Chine et la Grande-Bretagne.

Le film s’est démarqué par ses cascades et ses scènes de poursuite qui rappellent pourquoi la franchise » James Bond » a servi à définir le genre d’action dans le monde du cinéma, avec Yeoh démontrant son expertise dans les arts martiaux pour élever encore l’action du film.

Ici, Yeoh a une scène caractéristique où Lin abat un groupe de tueurs à gages à l’intérieur de sa cachette. Bien que ce ne soit plus une nouveauté pour les Bond Girls d’être des combattantes capables en 1997, les mouvements de Yeoh au combat sont l’un des grands tirages du film.

Le réalisateur du film, Roger Spottiswood, a expliqué comment elle avait exploré les capacités uniques de Yeoh, filmant la scène dans le style des films d’action de Hong Kong qui l’ont rendue célèbre. Dans la plupart des scènes où l’on voit l’actrice, elle mène son propre combat, étant une sorte d’hommage au cinéma hongkongais.

Puisque Lin est une Bond Girl, la chimie entre elle et Bond et la façon unique dont leur relation se déroule est l’un des grands attraits du film. Lorsque Lin accuse Bond d’être un « agent décadent d’une puissance occidentale corrompue », il lui dit qu’au moins il a trouvé le bon. Cette version de James Bond veut montrer qu’on peut lui faire confiance, le film se terminant entre les deux personnages principaux.

» Tomorrow Never Dies » est considéré comme l’un des films classiques de 007, acclamé par les téléspectateurs en raison de la grande performance de Michelle Yeoh et de leur chimie avec Pierce Brosnan.