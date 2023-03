La série monarchique qui prévoit DETHRONE The Crown

in

Alors que Netflix développe la sixième saison, une autre série pourrait voler l’attention de la production de Peter Morgan. Découvrez de quoi il s’agit et où vous pouvez le voir !

©NetflixLa Couronne pourrait être déchirée par une autre série sur la monarchie.

Depuis que La Couronne j’arrive à Netflix en 2016, il est devenu la série monarchique par excellence. Avec un casting prestigieux aux manettes, le drame créé par Peter Morgan a retenu l’attention des abonnés désireux de tout savoir sur la vie de la reine Elizabeth II. Cependant, une autre histoire très similaire prévoit de détrôner la série avec Imelda Staunton.

Alors que Netflix prépare la sixième saison de La Couronne, une autre plateforme développe cette nouvelle série sur la monarchie qui pourrait voler tous les regards. Il s’agit de maximumqui a annoncé le début de sa production qui sera diffusée sur Étoile+. De cette façon, il sera chargé de raconter l’histoire de Máxima Zorreguieta , la reine consort des Pays-Bas d’origine argentine.

+ À quoi ressemblera la série Máxima Zorreguieta ?

Bien que le tournage de la série n’ait pas encore commencé, la présentation de cette nouvelle production a été réalisée depuis Amsterdam. Votre producteur, Millstreet Filmsa expliqué : «Dès l’instant où Máxima Zorreguieta apparaît aux côtés du prince héritier néerlandais, elle est sous les projecteurs. Quand willem-alexandre lui demande de l’épouser, le passé la rattrape lorsqu’une discussion animée éclate sur la carrière politique de son père sous le régime de Videla. Une discussion qu’il n’a jamais eue dans ses propres cercles”.

Le synopsis officiel ajoute : «Qu’est-ce qui fait que cet Argentin prospère enfin dans une ancienne cour européenne ? Et comment Máxima peut-elle rester fidèle à elle-même sans renoncer à sa famille, ou ces choses ne vont-elles pas ensemble ?”. Ainsi, la série sur Máxima qui arrivera sur Star+ sera abordée dans six épisodes de 50 minutes qui débutera en 1999 à Séville, lorsque le couple se rencontre pour la première fois. Ainsi, elle expliquera sa préparation pour occuper la place de reine, le lien avec la presse et son engagement en 2001.

+ Le casting de la série Máxima

Qui donnera vie à Máxima Zorreguieta sera Delphine Chavesl’actrice argentine qui présentera cette semaine Ringo : gloire et mort sur Star+. « Je n’ai jamais imaginé une telle opportunité», a écrit l’interprète sur ses réseaux sociaux après avoir fait connaître l’annonce. Tu ne seras pas seul: Martin Lakemeier donnera vie à Willem-Alexander. La date de sortie est prévue pour 2024.

