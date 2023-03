La tristesse vécue par Millie Bobby Brown

CÉLÉBRITÉS

Le protagoniste de Stranger Things a partagé de douloureuses nouvelles familiales. C’est ce que la figure de Netflix a partagé avec ses followers sur les réseaux sociaux.

©GettyMillie Bobby Brown a partagé une nouvelle douloureuse avec ses fans.

Bien qu’il n’ait que 19 ans, Millie Bobby Brown Il a grandi sous l’œil vigilant du monde entier. Depuis son ascension vers la gloire avec choses étranges sur netflix, sa vie est devenue l’intérêt des fans du monde entier. Et bien qu’à de nombreuses reprises, il les surprenne avec de nouveaux projets ou des nouveautés, à de nombreuses autres occasions, il doit communiquer nouvelle douloureuse.

Il l’a fait il y a quelques heures sur son profil Instagram vérifié, où il a partagé avec ses fidèles abonnés que son grand-père était décédé. Avec une photo étreignant son parent, il a écrit : « Tu vas nous manquer, grand-père ». Rapidement, la jeune interprète a reçu le soutien virtuel à la fois de ses proches les plus proches et de ses fans qui lui ont exprimé leurs condoléances.

+ Le décès de la grand-mère de Millie Bobby Brown en 2020

Incontestablement c’est un coup dur pour la famille de Millie Bobby Brown. C’est que, En novembre 2020, sa grand-mère Ruth est décédée de la maladie d’Alzheimer. À l’époque, le protagoniste de choses étranges assuré: « Il n’y a pas de mots qui aient un sens en ce moment. Il n’y a aucun sentiment à cerner. La perte est quelque chose de si complexe. Je traverse des périodes où je ne peux pas m’arrêter de pleurer, puis je ris de tous les souvenirs, puis je m’assois tranquillement et j’essaie de comprendre ce qui s’est passé”.

Ainsi, il a fait remarquer : «Alzheimer c’est mal. C’est cruel. Enlever la capacité de quelqu’un à se rappeler des souvenirs et ensuite comment fonctionner en tant qu’être humain. C’est si difficile de s’asseoir là et de regarder”. Et j’ajoute : « Je serai toujours ta Millie Moos. J’espère que tu prendras soin de moi et que tu me protégeras comme tu l’as fait quand j’étais petite. Je t’aimais plus que quiconque ne pourrait jamais aimer. Je parlerai de vous à tout le monde et des leçons que vous m’avez apprises. Je vous remercierai chaque jour pour les rires et les souvenirs que vous m’avez donnés tout au long de ma vie jusqu’à présent.”.

Cet événement signifiait une perte importante pour Millie, car – au milieu de la pandémie de coronavirus – elle-même a révélé qu’elle ne pouvait pas dire au revoir en personne et que dans ses derniers jours, elle ne pouvait communiquer que par appels vidéo. C’est pourquoi la mort de son grand-père a ravivé ses souvenirs une fois de plus et a cherché du soutien à travers les réseaux sociaux.

