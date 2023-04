Un homme partage la vidéo d’un mariage avec des « bons alimentaires » — « C’est magnifique »

De nos jours, les mariages sont souvent d’un prix absurde, même les plus petits détails s’additionnant rapidement à un prix exorbitant – et c’est avant même que vous n’entriez dans le prix d’une robe de mariée.

Bien sûr, tout le monde n’a pas l’argent pour un mariage à 50 000 € – ou même un mariage à 5 000 € – donc certaines personnes doivent faire preuve de créativité. Mais comme un TikToker l’a récemment partagé, même le mariage le plus petit budget peut toujours être une belle affaire lorsque l’amour entre la mariée et le marié, et non le prix, est au centre de tout.

Un TikToker a publié une vidéo de ce qu’il a appelé un « mariage de bons alimentaires » en raison de son petit budget.

« Je me fiche de ce qu’aucun de vous ne dit », a écrit le TikToker dans le texte à l’écran, « c’est un beau mariage EBT. »

EBT, ou « Electronic Benefit Transfer », fait référence aux cartes de débit avec lesquelles les bénéficiaires de bons d’alimentation et d’autres bénéficiaires de l’aide publique paient l’épicerie. Le TikToker a poursuivi en disant que le mariage était « la plus haute qualité de service de bons alimentaires ».

Le mariage à petit budget a eu lieu dans le salon de quelqu’un.

Le mariage était une affaire décidément bon marché. Le lieu était le salon de quelqu’un, où la famille du couple se réunissait sur des chaises pliantes. Le décor simple comprenait des guirlandes lumineuses, des ballons et un drapé en dentelle au-dessus d’une porte.

Cette porte a fini par être l’endroit où la mariée a fait sa grande entrée dans une robe blanche traditionnelle avec un haussement d’épaules en dentelle et un diadème, accompagnée d’un membre de la famille, vraisemblablement le père de la mariée, vêtu d’une simple chemise et d’un pantalon. Plutôt qu’un vidéaste, une femme a simplement filmé la femme descendant l’allée sur un iPhone.

Il manquait peut-être les touches plus grandioses que nous associons traditionnellement aux mariages, mais le moment n’était pas moins émouvant pour les personnes présentes. Le visage de la mariée en dit long – alors qu’elle s’approche de son fiancé, elle est visiblement émotive et semble avoir du mal à ne pas pleurer.

Et derrière elle, sa famille et ses amis, certains qui sont habillés et dont certains sont restés simples en jeans et en t-shirt, rayonnent tous de fierté et de joie alors qu’ils dérivent dans l’allée pour prendre des photos et prendre des vidéos du grand moment de la mariée. Petit budget ou pas, la joie dans la chambre est indéniable.

Beaucoup de gens ont été bouleversés par ce qu’ils considéraient comme une tentative de se moquer du mariage à petit budget du couple.

Selon une analyse du site Web de mariage The Knot, le coût moyen d’un mariage en 2022 était de 30 000 €. C’est une somme d’argent étonnante à payer pour une fête. C’est l’acompte sur une maison. C’est un an de frais de scolarité dans certaines universités. Et les coûts ne font qu’augmenter – le chiffre de 2022 était une augmentation de 2 000 € par rapport à 2021.

Il n’y a, bien sûr, rien de mal à dépenser cela si vous l’avez. Mais beaucoup, comme la femme ci-dessous, ont estimé que le TikTok de l’homme n’était rien de plus qu’un snobisme de classe.

« Qu’est-ce que vous faites dans la vie pour que vous ayez l’impression de devoir minimiser l’importance de quelqu’un d’autre et de la façon dont il vit sa vie », a-t-elle déclaré, en ajoutant : « Nous avons tous du mal ici. »

Un autre homme a accepté. « Le commentaire EBT ? il a dit, « je me manque avec celui-là. » Il a plutôt félicité le couple pour leur mariage à petit budget, les félicitant de ne pas avoir été « pris dans la pompe et les circonstances » d’organiser un mariage énorme et coûteux « pour des gens qui ne se soucient même pas de vous ».

Une femme était tellement en colère qu’elle a été émue aux larmes, réprimandant l’homme pour avoir transformé le mariage de la femme en quelque chose que « tout le monde regarde, en riant » dans sa tentative de « devenir viral ».

Mais comme elle l’a souligné, si la moquerie était le but de l’homme, cela semble heureusement s’être retourné contre lui.

Beaucoup ont loué le mariage à petit budget du couple et ont pensé que leur mariage était fait pour durer à cause de cela.

Presque tous les commentateurs ont refusé de prendre l’appât moqueur. « Mariage EBT ou pas, c’est une belle mariée !! », a écrit une femme. « Je parie qu’ils durent toute une vie! » Et comme l’a fait remarquer un autre commentateur, nous connaissons tous quelqu’un qui s’est battu pour un mariage à gros budget et s’est retrouvé devant un tribunal de divorce quelques années plus tard.

« J’ai vu des gens dépenser 6 chiffres pour un mariage qui n’a pas duré un an », a écrit une femme. « L’argent est mieux servi lors d’une grande lune de miel de toute façon. »

D’autres ont partagé des histoires de leurs propres mariages à petit budget et des longs mariages qu’ils ont commencés. « Mon mari et moi avons eu un mariage très très simple avec une poignée de personnes », a écrit une femme, « et demain cela fera 22 ans que nous sommes mariés. »

Et pour la plupart des gens, ce qui ressortait de la vidéo n’était pas le budget du mariage, mais l’amour palpable dans la pièce. Comme l’a dit un TikToker, « Entouré d’amour, c’est tout ce que nous pouvons espérer. »

John Sundholm est un écrivain de nouvelles et de divertissement qui couvre la culture pop, la justice sociale et les sujets d’intérêt humain.