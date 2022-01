Rihanna lance une nouvelle ligne de lingerie pour hommes juste à temps pour la Saint-Valentin

Rihanna a lancé une nouvelle ligne de lingerie pour hommes juste à temps pour la Saint-Valentin, avec des produits allant des boxers et harnais en satin aux hauts courts en maille.

La collection de lingerie Savage X Fenty de la chanteuse est celle qui « célèbre l’intrépidité, la confiance et l’inclusivité », selon son site Web, qui ajoute : « Nous voulons que vous vous sentiez sexy et que vous vous amusiez à le faire. Avec des offres allant des basiques de tous les jours à des pièces plus provocantes, Savage X Fenty est la lingerie pour tout le monde.

Et maintenant, la marque a lancé la ligne « Glossy Fossy » pour les mecs, avec de nombreux vêtements dans un « Goji Berry Red » vibrant qui convient à l’amour du 14 février.

Avec des tailles allant du XS au 3XL, la gamme body-inclusive comprend des débardeurs et des crop tops en maille et des caleçons en satin à imprimé cœur.

Tweetant des photos de la nouvelle ligne, une personne a écrit : « OH RIHANNA. »

L’un des mannequins impliqués dans la campagne a également retweeté le message, affirmant qu’il se sentait « béni » d’avoir travaillé dessus.

Le ‘modèle masculin de taille plus’ a écrit : « Super excité d’avoir la chance d’être mannequin pour @SavageXFenty et je sais qu’il y en aura d’autres à venir ! »

Beaucoup d’autres ont fait l’éloge des nouveaux produits en ligne, avec une personne disant en ligne : « Une chose à propos de @rihanna et @SavageXFenty, c’est qu’ils écoutent ! Lorsqu’elle a sorti la collection pour hommes pour la première fois, nous avons collectivement dit « les filles, nous voulons plus de sexy, pas seulement des boxers et des slips basiques ».

« Maintenant, regardez… les autres marques devraient en prendre note. »

Un autre a déclaré: « Savage X Fenty confectionnant de la lingerie pour hommes est une raison pour laquelle je peux vivre. »

Un autre a dit que la collection était « vraiment mignonne », tandis qu’un quatrième a écrit : « Laissez-moi vous dire quelque chose… @SavageXFenty sous-vêtements pour hommes… TOP TIER !!! Tellement confortable et vole. Ma collection est définitivement en train de se remplir ! #SavagexFenty.

Le premier magasin de détail «brique et mortier» Savage X Fenty a ouvert ses portes à Las Vegas cette année, avec plus de magasins prévus à Los Angeles, Houston, Philadelphie et Washington, DC.

Elle a écrit sur Instagram : « 2022, on arrive CHAUD ! nous sommes sur le point de vous offrir une toute nouvelle expérience #SavageXFenty avec le lancement de nos magasins de détail physiques !

« Je n’arrive pas à croire que c’est vraiment ce moment-là, et j’ai hâte que tu vives cette expérience irl…. nos tout premiers sites : Las Vegas, Los Angeles, Houston, Philadelphie et Washington DC. regardez le flux @savagexfenty pour plus de détails.