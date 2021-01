« Equinox »: explication de la fin de la série Netflix

« Équinoxe« Est une série surnaturelle de Netflix créé par Tea Lindeburg au Danemark, basé sur le podcast du même nom Equinox 1985. Le thriller suit la vie d’une jeune femme qui est affectée par la disparition inexplicable d’une classe d’école en 1999 où était également sa sœur.

La série se déroule dans Danemark et ça va et vient entre 1999 et aujourd’hui. En tête de la liste des podcasts Apple du pays lors de son lancement deux ans. Bien qu’au début, les fans aient regardé la première de « Équinoxe», Puisque ce ne serait pas la première fois qu’une série d’horreur ne triompherait pas en NetflixÀ la fin, il a fini par donner la taille.

Ses téléspectateurs l’ont même comparé à « Foncé», La série allemande qui a eu un impact énorme lors de sa première promenade complexe à travers le voyage dans le temps. Maintenant, alors que beaucoup se demandent quand une deuxième saison arrivera, d’autres se demandent ce qui s’est réellement passé à la fin du spectacle.

Et c’est que la série danoise tourne autour d’un événement inexplicable depuis des décennies, pour donner une conclusion au problème qu’elle a eu Astrid, interprétée par Danica Curcic, depuis si longtemps. Que s’est-il exactement passé dans l’épisode final et qu’est-ce que cela signifie? Hitc a la réponse à ce qui s’est passé dans « Équinoxe».

QUE SE PASSE-T-IL ET QUE SIGNIFIE LA FIN D’ÉQUINOXE?

Tout est basé sur la légende d’Ostara (Photo: Netflix)

Traiter un cas non résolu depuis 21 ans, celui qui la hante encore, Astrid commence à consacrer tout son temps à la mystérieuse disparition en 1999 des 21 étudiants qui a disparu dans les airs au moment où ils célébraient leur diplôme d’études secondaires.

Parmi eux se trouvait sa sœur Aller, qui avait alors 18 années. Astrid, qui avait neuf ans quand cela s’est produit, a commencé à avoir des cauchemars traumatisants peu de temps après, pour lesquels elle a même été admise au service psychiatrique. Mais elle ne savait pas qu’ils l’aideraient d’une manière ou d’une autre à résoudre le problème un jour.

Pour comprendre la fin de « Équinoxe», Vous devez d’abord comprendre un peu mythologie qui le conduit. Il Folklore d’Ostara est raconté de différentes manières, mais leur Racines danoises et allemandes le relier aux origines de Lapin de Pâques. La Déesse du printemps, Ostara, une femme humaine, est tombée follement amoureuse du Roi lièvre pendant équinoxe. Et il lui rendit ses sentiments dans une égale mesure.

Dans « Equinox », tout tourne autour de la disparition de plusieurs garçons en 1999 (Photo: Netflix)

Cependant, en raison de leur nature, ils ont dû se séparer. Mais même alors Ostara senti sa présence partout, découvrant œufs dans les endroits où ils avaient été ensemble. Cette histoire nous est présentée assez tôt « Équinoxe», Lorsque le père de Astrid Il la raconte comme une histoire au coucher et révèle que c’est sa préférée.

Mais ce que ça fait c’est annonce la fin. Essentiellement, cela implique qu’Ida était Ostara tout le temps, tout comme Astrid, sa vraie sœur. La femme qu’ils considéraient tous les deux comme leur mère, Lene, incapable de tomber enceinte, d’une manière ou d’une autre avait conclu un accord avec King Hare, dans la voie de Henrik, que se passe-t-il avec lui Aller autrefois.

Les termes de leur accord étaient que la fille lui reviendrait à l’âge de 18 ans et il livrerait ce qu’on lui avait promis une fois. Cependant, quand Aller a eu un avortement, a rompu sans le savoir le pacte, ce qui a rendu furieux Henrik. À son tour, il la tenait et la tenait 20 compagnons Jusqu’à ce que l’accord soit conclu de l’autre côté.

King Hare était parmi les stars de « Equinox » tout au long du programme (Photo: Netflix)

Et parce qu’on dit que Ostara coule dans le sang de la même manière que l’eau coule dans la rivière, une fois Astrid revenez-lui, tout est corrigé. Ceux qui étaient piégés depuis longtemps sont relâchés et le Roi lièvre rejoint avec Ostara. Cependant, au lieu de retourner dans le monde réel, Aller et Astrid choisir de vivre avec lui Roi lièvre dans un autre royaume entièrement.

Lene et Dennismariés et amoureux à un moment donné, ils voulaient fonder une famille ensemble, alors quand Lene s’est rendu compte qu’elle ne pouvait pas tomber enceinte, a évoqué la Roi lièvre avoir un bébé. Il exauça le vœu, mais précisa que l’enfant devra lui être rendu à l’âge de 18 années.

C’est pour ça que Lene Elle semble être tellement surprotectrice de sa fille aînée, restreignant sa liberté autant que possible. Une fois qu’Ida finit enceinte, Lene change l’accord pour abandonner le bébé d’Ida au lieu du tien Aller, à qui elle « était venu pour aimer». Mais quand Ida se fait avorter sans que sa mère le sache, elle change sans le savoir le cours de la nature.

Le roi Hare sait ce qu’il veut et ne relâchera pas les disparus tant qu’il ne les aura pas (Photo: Netflix)

Lenepaniqué, il essaie de faire de son mieux pour prévenir Aller qu’elle pourrait finir par être blessée par ses actions, mais l’adolescente n’écoute pas. Et donc les pires craintes de Lene devenir vivant. Henrik fait s’écraser le bus de remise des diplômes de l’adolescent et emmène tous les étudiants à bord, sauf trois.

Il les piège dans sa caverne de brume orange d’un autre monde où ils ne peuvent pas bouger ou vieillir jusqu’à ce qu’ils obtiennent ce qu’ils ont promis. Cette même caverne est celle qui tourmente Astrid la majeure partie de sa vie. Les trois personnes avaient déjà joué leur rôle sans le savoir dans la réalisation de l’accord conclu par Lene et le Roi lièvre pour vous emmener Aller à l’âge de 18 ans.

Alors une fois que les choses ont mal tourné leur a pardonné pour s’assurer qu’ils ont refait la même chose avec Astrid le temps est venu. De plus, ils avaient déjà choisi leurs prophéties respectives avec l’aide du livre grimoire, qu’ils devaient simplement vivre leur vie avec les conséquences choisies.

Jakob perdu la femme qu’il aimait pour lui Roi lièvre. Amelia perd sa vie, sa meilleure amie et sa raison, voulant être Aller et être avec Aller. Falke il souffre mentalement tous les jours jusqu’à ce que les choses se remettent en marche pour être corrigées. À la fin, Jakob et Falke, sachant que leurs objectifs ont finalement été atteints, ils se suicident.