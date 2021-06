Shane Dawson dit qu’il n’abandonnera pas sa chaîne YouTube après 15 ans

La dernière vidéo YouTube de Shane a été publiée en juin 2020.

Shane Dawson a confirmé qu’il reviendrait sur YouTube après une interruption d’un an.

Mercredi 9 juin, le YouTuber a partagé sa première publication sur Instagram depuis décembre 2020 – une photo avec son fiancé Ryland Adams en train de dîner romantique avec vue sur la mer.

Il a légendé l’image: « Les papas ont quitté la maison. Ps. Je sais que je n’ai pas posté de vidéo depuis longtemps et je promets que ce n’est pas parce que je ne veux pas. J’essaie juste de rester dans un bon état d’esprit et être heureux. Je promets que je n’abandonnerai pas ma chaîne après 15 ans de création. Je viens de réévaluer ma vie l’année dernière et de trouver ce que je veux en faire. La vie est courte et je suis reconnaissant pour chaque seconde. J’espère que vous allez bien ! Vous me manquez ! »

Shane Dawson a confirmé qu’il reviendrait sur YouTube. Photo : @shanedawson via Instagram

On pensait initialement que Shane pourrait quitter définitivement YouTube à la suite d’une série de controverses. En juillet 2020, Shane s’est finalement excusé pour son contenu ancien et offensant, qui comprenait du blackface, du racisme et des gags sur la pédophilie. L’association de Shane avec des YouTubers problématiques comme Jeffree Star, et son implication dans des drames YouTube avec James Charles et Trisha Paytas, ont également vu s’effondrer la personnalité publique du YouTuber autrefois très apprécié.

Shane – dont le dernier post sur YouTube remonte à juin 2020 – est resté pratiquement silencieux sur les réseaux sociaux à la suite du contrecoup de son comportement problématique, admettant que sa carrière était « terminée ». Cependant, en mars, Shane a taquiné son retour possible, disant aux fans qu’il avait pris du temps loin de YouTube pour se concentrer sur sa santé mentale, mais qu’il était redevenu « créatif et éditant à nouveau ».

De nouvelles spéculations sur son retour se sont à nouveau enflammées en juin, lorsque Shane a discrètement sorti sa deuxième boîte mystère remplie de merch pour ses fans. (Il y a aussi eu rumeurs qu’il travaillerait sur un documentaire sur le mouvement Free Britney…)

On ne sait pas quand Shane prévoit de sortir sa prochaine vidéo YouTube, mais étant donné qu’il a déjà dit qu’il avait « tant de choses qu’il voulait dire », nous ne doutons pas qu’il sera prêt à renverser du thé très bientôt.

