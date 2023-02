Kevin Feige devient presque membre du MCU Spoiler Club tout en discutant de Kang de Quantumania

Lors de la première de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, le patron de Marvel, Kevin Feige, a failli laisser filer un gros spoiler de Kang.

La dernière décennie des films Marvel a souvent été jonchée de moments où de grands noms de stars en ont accidentellement trop révélé sur les prochains films MCU. Cependant, lors d’une interview diffusée en direct pour Marvel.com, il a été Kévin Feige qui a failli y mettre le pied quand il a dû rapidement arrêter de parler avant de trop en dire sur l’avenir de Kang le Conquérant de Jonathan Majors.





Ant-Man et la Guêpe : Quantumania a reçu la première spectaculaire habituelle lundi, et tout en parlant sur le tapis rouge, Feige a dû reculer quand il a presque rejoint Tom Holland et Mark Ruffalo comme l’une de ces stars qui ne parvenaient pas à garder un secret. Parlant des multiples rôles de Jonathan Majors dans la franchise Marvel, Feige a déclaré :

« Nous avons joué ce rôle à la fois pour Loki, Celui qui reste et Quantumania, et évidemment, il a d’abord tourné Celui qui reste, puis [Ant-Man]. Mais vous pouvez déjà le voir, si les téléspectateurs qui l’ont vu dans Loki l’ont vu dans la bande-annonce de Quantumania, c’est un acteur tellement polyvalent qu’il est très apprécié dans de nombreux films qui sortent à cette époque. Et nous avons déjà… » Feige fit une pause. « J’ai failli vous donner un gros spoiler, mais nous avons beaucoup de plans devant lui d’une manière formidable. »

Il semble que quel que soit le gros spoiler que Feige a presque laissé tomber, il restera un secret encore un peu. Pourtant, il n’est pas injuste de dire que Jonathan Majors apparaîtra dans de nombreux autres projets Marvel avant la fin de la saga multivers avec Avengers : Guerres secrètes; les fans devront juste attendre pour voir lesquels.





Jonathan Majors sera l’un des méchants Marvel les plus prolifiques de tous les temps

Alors que Josh Brolin a fait un certain nombre de petits camées en tant que Thanos avant son grand Avengers : guerre à l’infini apparence, Jonathan Majors sera une figure beaucoup plus importante du MCU dans la perspective des films de la phase 6 Avengers : la dynastie Kang et Avengers : Guerres secrètes. Parlant de jouer le rôle du nouveau Big Bad du MCU, Majors a précédemment expliqué qu’il jouait plusieurs variantes du Kang qui l’attiraient dans le rôle. Il a dit: