L’enregistrement de la chanson de fin de Ragnarok Anime révélé

Comme nous le savons tous, la série animée RoR aka Shuumatsu No Valkyrie fera ses débuts sur Netflix exclusivement dans le monde le 17 juin. Il n’y a pas si longtemps, l’équipe de Record Of Ragnarok Anime a révélé la chanson de fin de la série. Le 10 juin, Warner Bros. Japon Anime sortir la bande-annonce qui présente la chanson de fin de la série « Fukahi ».

SymaG interprète la chanson de fin « Fukahi ». En plus de cela, le personnel a également dévoilé que l’anime aura un programme de streaming spécial hébergé sur la chaîne Youtube de Warner Bros. Japan Anime le 19 juin, à 23h00 HNE / 20h00. De plus, cela sera sous-titré en anglais et en espagnol. ainsi que.

De quoi parle Record Of Ragnarok ?