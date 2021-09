« Sex Education » : qui est le vrai père de la fille de Jean

Dans la troisième saison de « Éducation sexuelleAlors que les jeunes protagonistes sont aux prises avec des problèmes amoureux, personnels, familiaux et scolaires, Jean Milburn (Gillian Anderson) doit annoncer à son ex-partenaire qu’elle est enceinte. Mais quand il le fait enfin et semble fonder une famille, il découvre quelque chose qui pourrait tout changer.

Après avoir parlé à Jakob (Mikael Persbrandt) et suivi une thérapie ensemble, le père de Jean et Ola décident d’emménager ensemble et d’essayer de fonder une famille, ce qui devient une torture pour Otis et son ex, qui doivent désormais se comporter comme des frères et sœurs.

Au fur et à mesure que la grossesse progresse, Jean et Jakob ont des doutes sur leurs décisions et sur l’avenir qui les attend ensemble. De plus, une rencontre avec un ancien partenaire occasionnel du thérapeute éveille les soupçons de Jakob, qui demande un test ADN.

L’accouchement de Jean est précoce, mais malgré les complications, mère et fille sont sauvées. Cependant, la tranquillité d’esprit de Jean est terminée lorsqu’elle reçoit les résultats du test ADN. Bien qu’elle ne partage pas l’information, sa réaction de surprise n’est pas celle à laquelle elle s’attendait. Alors qui est le père de la fille de Jean ? Il sera probablement révélé dans les prochains épisodes de « Éducation sexuelle”.

QUI EST LE PÈRE DE LA FILLE DE JEAN ?

1. JAKOB

Bien qu’il soit peu probable d’après la réaction de la mère d’Otis que le père de cette fille soit Jakob, aucune option ne peut être exclue. C’était peut-être une autre raison de la surprise de Jean. Si quoi que ce soit, comment allez-vous gérer l’actualité ? Le cachera-t-il ou dira-t-il la vérité ?

Mikael Persbrandt incarne Jakob dans « Sex Education » (Photo : Netflix)

2. REMI MILBURN

Considérant que dans la deuxième saison de « Éducation sexuelle« Jean a trompé Jakob avec le père d’Otis, il est possible que Remi Milburn (James Purefoy) soit le vrai père de la petite fille. Cela signifie-t-il que vous retournerez dans votre famille ? Sans aucun doute, ce sera un grand conflit.

James Purefoy a joué Remi Milburn dans « Sex Education » (Photo: Netflix)

3. DAN

Il est également possible que le père de la fille de Jean soit un partenaire occasionnel du thérapeute, dont Dan lui-même. En fait, c’est lui qui a soulevé les doutes de Jakob et l’a motivé à demander un test de paternité. En tout cas, ce sera quelque chose qui sera résolu dans la quatrième saison de « Éducation sexuelle”.