James Gunn a-t-il trouvé son Superman ?

Gigamic Trouv'tout

chacun leur tour, les joueurs retournent une carte et revelent ainsi une illustration et un element a trouver (forme ou couleur). il slagit dletre le plus rapide a trouver lrelement correspondant sur lrillustration : le premier qui y parvient gagne la carte. puis on recommence un nouveau tour. le premier qui cumule 5 cartes gagne !contenu :60 cartes,regle du jeu.