Nouvelle bande-annonce pour The Idol, la série HBO Max avec The Weeknd et Lily Rose-Depp

HBO MAX

Après que son réalisateur ait quitté le projet, les attentes grandissent pour la nouvelle fiction du créateur d’Euphoria. Ce sera le drame de l’industrie musicale à venir en 2023 !

©IMDBThe Weeknd et Lily Rose-Depp jouent dans The Idol.

De moins en moins à faire hbo max recevez dans votre catalogue une série tant attendue. La plateforme de streaming est habituée à proposer des hits qui brillent plus tard pendant la saison des récompenses, comme c’est le cas avec SSuccession, Le Lotus Blanc, Euphorie Soit Hacks aux derniers Emmy Awards. En ce sens, chaque première génère une attente importante. C’est comme ça que ça se voit l’idolela fiction qui arrivera très bientôt au service d’abonnement avec The Weeknd et Lily Rose-Depp dans les premiers rôles.

Sam Levinsonle créateur de euphorie, est prêt à conquérir une nouvelle fois les utilisateurs de la plateforme avec un drame très différent de celui mené par Zendaya. Cette fois, il s’éloignera des histoires d’adolescents et des addictions, pour présenter un spectacle qui tourne autour de l’industrie de la musique. Après avoir été annoncé en juillet de l’année dernière, HBO a publié différentes avancées et aujourd’hui n’a pas fait exception.

Cette dernière avancée révèle ce que sera cette histoire d’amour controversée, qui aura le cachet incontestable de A24. Comme cela va être? Comme le promet la plate-forme elle-même, le sexe et la drogue non censurés seront un élément fondamental de ce complot. L’histoire met en scène Jocelyn, une jeune femme jouée par Lily Rose-Depp qui est reconnue comme une star féminine dans l’univers pop. Sa vie va changer lorsqu’elle tombe amoureuse du propriétaire d’un club exclusif à Los Angeles, un rôle joué par Abel « The Weeknd » Tesfaye. Ce qu’elle ne sait toujours pas, c’est qu’il est le chef d’une secte moderne.

HBO assure que le projet est né de la « esprits malades et tordus » Levinson et Tesfaye. Ses protagonistes ne seront pas seuls dans cette intrigue prometteuse ! C’est que le casting se complète avec les performances de TRoye Sivan, Jennie Kim, Debby Ryan, Rachel Sennott, Steve Zissis, Hari Nef et Juliebeth Gonzalez. De même, ils auront des participations spéciales Melanie Liburd, Tunde Adebimpe, Elizabeth Berkley, Nico Hiraga, Anne Heche, Maya Eshet, Tyson Ritter, Kate Lyn Sheil, Liz Caribel Sierra et Dan Levy, entre autres.

D’autre part, ils font partie du projet Mary Law, scénariste de Succession, et Joseph Epstein. Avec six épisodes, la série devait être diffusée en novembre de cette année. Ce qui est certain, c’est que Amy Seimetzson réalisateur et producteur exécutif d’origine, a décidé de quitter la fiction après l’arrêt du tournage en avril 2022. En ce sens, sa date de sortie a été repoussée à 2023toujours pas de jour confirmé.

