Série similaire à Sexe / Vie

Avec une seule saison de huit épisodes, Sexe / Vie est arrivé à Netflix en révolutionnant complètement la plate-forme. La série, qui suit la vie de Billie Connelly (Sarah Shahi) ne voit pas le sexe comme un tabou et, parle, ouvertement, des désirs sexuels de cette femme qui en est à sa deuxième puerpéralité et la voit présente ennuyeuse et sans les satisfactions qui elle considère convenable pour une vie conjugale.

C’est pourquoi, pour calmer ses fantasmes avec son ex-petit ami, Brad (Adam Demos), elle décide de commencer un journal qui, sans s’en apercevoir, semble être instructif pour son mari actuel, Cooper (Mike Vogel). A tel point que, avec le passé qui hante le protagoniste et le présent si ennuyeux, Sexe / Vie Suivez ce trio amoureux en étant explicite dans les moindres détails.







Cependant, la première édition est terminée et de nombreux fans sont impatients de savoir comment va se poursuivre l’histoire de Billie et Brad, qui dans le dernier épisode ont une rencontre amoureuse. Cependant, au-delà de l’envie des followers, il n’y a toujours pas de nouvelles d’une nouvelle saison donc, de Spoiler, on retrouve cinq séries idéales pour calmer l’anxiété.

5 séries similaires à Sexe/Vie :

1. Un endroit pour rêver :

Malgré le fait qu’il s’agisse d’une histoire complètement romantique, elle a beaucoup de points communs avec Sex / Life. La protagoniste, Mel, est une infirmière qui, afin de laisser son passé derrière elle, décide de chercher un nouveau départ dans une ville rurale du nord de la Californie appelée Virgin River. Cachant sa vie antérieure à ses amis actuels, il découvre la romance, mais un drame sombre menace d’émerger et de ruiner sa vie. Disponible sur Netflix.

2. Amour :

Cette série suit l’histoire de deux jeunes gens qui tombent amoureux quand ils s’y attendent le moins. Gus et Mickey semblent être célibataires puisqu’ils ont deux relations horribles, mais lorsqu’ils se rencontrent, leur vie change à jamais et tout est pure étincelle. Disponible sur Netflix







3. Souhait sombre :

Si vous avez aimé les mystères sexuels de Sex/Life, Dark Desire est la série idéale. Cette série suit l’histoire d’Alma, une jeune femme mariée qui décide un jour de passer un week-end loin de chez elle, enflammant ainsi sa passion pour quelqu’un d’autre, bien que le plaisir ne dure pas longtemps. Disponible sur Netflix.







4. L’affaire :

Il a la même intensité que Sexe/Vie lorsqu’on suit l’histoire de deux amours dans les couples principaux, qui rompent deux mariages. Les effets psychologiques, les amours attirantes et les amours interdites sont les points clés du succès de cette série. Disponible chez Paramount +.







5. Élite :

Bien qu’il s’agisse d’une série pour adolescents, son intensité et son niveau sexuel coïncident parfaitement avec Sexe / Vie. Ces jeunes, membres de l’institut le plus prestigieux de Madrid, profitent de la vie quand les adultes ne sont pas là et, bien qu’elle ait un côté charmant et romantique, elle a aussi son côté sombre.