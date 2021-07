« Grey’s Anatomy »: le couple le plus « problématique » est aussi celui que les fans veulent désespérément revoir

L’anatomie de Grey entretenu de nombreuses relations depuis le milieu des années 2000. Pendant 17 saisons, les fans ont disséqué chaque romance qui s’est produite au Grey Sloan Memorial. Alors que certains des couples comme Meredith Gray (Ellen Pompeo) et Derek Shepherd (Patrick Dempsey) sont célébrés par la plupart des fans, certains ne se sont jamais enracinés pour une paire, en particulier.

Cast ‘Grey’s Anatomy’ : Kate Walsh comme Addison Shepherd, Isaiah Washington comme Preston Burke, Justin Chambers comme Alex Karev, Patrick Dempsey comme Derek Shepherd, Sandra Oh comme Cristina Yang, Katherine Heigl comme Isobel « Izzie » Stevens, TR Knight comme George O ‘Malley, Chandra Wilson comme Miranda Bailey, James Pickens, Jr. comme Richard Webber, Sara Ramirez comme Dr. Callie Torres et Ellen Pompeo comme Meredith Gray | Bob D’Amico/Walt Disney Television via Getty Images

Certains fans de « Grey’s Anatomy » ont trouvé 1 couple très « problématique »

En mars 2005, L’anatomie de Grey créé sur ABC. Depuis le début, le drame médical dirigé par Shonda Rhimes a montré la vie professionnelle et personnelle de ses chirurgiens. Alors que le spectacle se poursuivait, de nombreux fans se sont mis à l’écoute pour voir avec qui les médecins se sont retrouvés ensuite.

L’un des principaux couples sur Grey’s était le Dr Callie Torres (Sara Ramirez) et le Dr Arizona Robbins (Jessica Capshaw). Alors que certains fans de Reddit ont adoré la paire, d’autres ont fait valoir qu’il s’agissait de la relation la plus difficile à regarder de la série.

« Ils étaient assez toxiques et problématiques et s’ils se produisaient en 2021, ils ne seraient jamais considérés comme emblématiques », a écrit un utilisateur. «Je comprends à quel point ils étaient importants pour la communauté LGBTQ, mais à part ça, ils étaient terribles et les écrivains les ont complètement détruits lors de la bataille pour la garde. Comme je suis content de ne jamais les avoir expédiés parce que je ne pourrais plus jamais en profiter après ça. Je me sens tellement mal pour les fans.

Un autre fan a fait valoir que, même s’ils trouvaient Callie et la relation « grossière », cela leur montrait que Ramirez portait bien le personnage.

Que s’est-il passé entre Callie et Arizona ?

Au cours de la saison 5, Callie a retrouvé l’amour après son divorce avec le Dr George O’Malley (TR Knight). Alors qu’elle fréquentait un bar, elle a rencontré Arizona.

« Grey’s Anatomy »: Sara Ramirez dans le rôle de Callie Torres et Jessica Capshaw dans le rôle d’Arizona Robbins | Scott Garfield/Walt Disney Television via Getty Images

Après que les deux aient partagé leur premier baiser, ils ont commencé à sortir ensemble. Cependant, ils ont rapidement été confrontés à plusieurs problèmes au sein de leur relation. Dans la saison 7, le couple s’est séparé lorsque l’Arizona a déménagé en Afrique. À son retour, elle a appris que Callie avait triché et était tombée enceinte de Sofia, son meilleur ami, l’enfant de Mark Sloan (Eric Dane).

Bien qu’ils soient restés ensemble après la naissance de Sofia, « Calzona » n’a pas réussi à faire fonctionner leur relation. Après l’horrible accident d’avion de la saison 8 qui a pris la jambe d’Arizona, elle a trompé Callie. Bientôt, ils ont divorcé et sont passés à d’autres personnes. Au cours de la saison 12, Callie a rencontré un autre médecin, Penny Blake (Samantha Sloyan). À la fin de la saison, la nouvelle relation de Callie l’a affectée, elle et la relation de coparentalité d’Arizona. Les ex ont finalement eu une bataille pour la garde de Sofia, qui a accordé la garde complète à l’Arizona. Dans la saison 14, cependant, elle et Sofia ont déménagé à New York pour que Sofia puisse avoir ses deux mères.

Callie et Arizona reviendront-ils dans « Grey’s Anatomy » ?

En 2016, Ramirez a quitté Grey’s comme Callie Torres. Bien qu’ils aient fait leur sortie, Capshaw est resté avec le spectacle pendant encore deux ans. Au cours de la saison 14, elle et Sarah Drew, qui jouait April Kepner, ont été licenciées après que les scénaristes auraient voulu se concentrer sur d’autres histoires.

Depuis son départ Grey’s, Ramirez et Capshaw sont passés à autre chose et ont travaillé sur d’autres projets. Néanmoins, de nombreux fans de Grey’s Anatomy continuent d’expédier Callie et Arizona. De plus, leurs partisans veulent les voir retourner à Seattle et confirmer ou nier s’ils sont toujours ensemble.

Pour l’instant, les fans de Calzona devront revivre leurs moments à travers les plus anciens L’anatomie de Grey saisons. Ramirez a récemment signé pour jouer Che Diaz dans le Sexe et la ville retombées, Et juste comme ça… De plus, Capshaw a terminé la production d’un film intitulé Chère Zoé, par IMDb.

L’anatomie de Grey diffusé le jeudi soir sur ABC.