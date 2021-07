Le scénariste de « Loki » aborde les similitudes avec « Rick et Morty »

S’il était déjà un personnage populaire parmi les fans de MCU, la série « Loki » a réussi à permettre au dieu asgardien du mensonge et de la tromperie de conquérir une toute nouvelle légion d’adeptes qui attendent avec impatience de voir les nouvelles aventures qu’il lui réserve. futur à travers sa deuxième saison, bien que beaucoup d’entre eux aient commencé à remarquer certains parallèles avec « Rick et Morty », l’une des séries animées les plus populaires du moment.

Et ce n’est pas pour moins. Après tout, Michael Waldron, chef des scénaristes de la série Marvel Studios, bien avant son développement faisait partie de l’équipe créative de la série Adult Swim, devenant même le principal candidat pour occuper le poste de showrunner dans sa quatrième saison.

À travers une récente interview avec ScreenRant, Waldron a reconnu avoir noté certaines similitudes entre « Rick et Morty » et certaines séquences de « Loki », bien qu’il considère qu’il n’y en a pas eu autant que le public le montre dans ses commentaires. « Je pense qu’il y a toujours des versions différentes de Rick. Les leurres, en fait, sont des clones de robots. Je savais quand j’ai accepté le poste que je jouerais dans le même genre de bac à sable multi-universel », a commenté Waldron.

Mais j’ai partagé des textes avec Dan (Harmon, créateur de ‘Rick and Morty’). Jusqu’à présent, je ne pense pas l’avoir autant plagié. On verra ». Waldron souligne que malgré les liens évidents que l’animation établit avec « Loki », ce n’est pas vraiment évident.

Bien que « Loki » ait déjà terminé sa diffusion après le sixième épisode de la série, cela ne veut pas dire qu’il s’agit de sa fin définitive, puisque Marvel Studios développe déjà sa deuxième saison. Pendant ce temps, « Rick and Morty » est au milieu de sa cinquième saison, qui ajoute chaque dimanche un nouvel épisode au catalogue HBO Max après sa première sur Adult Swim.