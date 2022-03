Benedict Cumberbatch dit que Doctor Strange 2 correspondra à Spider-Man: No Way Home Success

Nous attendons tous Doctor Strange dans le multivers de la folie faire de gros chiffres lors de sa première en mai, mais sera-ce au niveau de Spider-Man : Pas de retour à la maison? Benedict Cumberbatch le pense certainement, alors que la star du film réalise à quel point le film est énorme, suggérant les événements de Pas de retour à la maison n’étaient qu’un petit avant-goût de ce qui allait arriver. L’acteur l’a dit dans une nouvelle interview avec Empire, précisant qu’il s’attend à ce que le Docteur étrange suite pour détruire de la même manière le box-office mondial.

« C’est un gros, gros film. Ça va être une émeute absolue. Et s’il apporte le niveau d’ambition qu’il a, nous allons avoir un succès au niveau de Spidey. Voilà, je vais planter mon drapeau dans le sable.

Cumberbatch souhaiterait probablement pouvoir en dire plus aux fans, mais tous les secrets de la suite sont gardés sous clé aux studios Marvel. La bande-annonce a déjà révélé le retour de Patrick Stewart en tant que professeur X, ce qui nous laisse nous demander ce qui se passera d’autre dans le film. Cumberbatch a pu fournir un petit aperçu du parcours de son personnage. Comme le dit l’acteur, cela inclut une rencontre « extraordinaire » ainsi que des « conclusions inattendues ».

FILM VIDÉO DU JOUR

« Il y a beaucoup de comptes à rendre. Et beaucoup de découverte de soi. Strange est presque un étranger à lui-même avant que ce film ne se déroule et ne révèle ce qui, essentiellement, est dans sa nature, qu’il doit alors soit affronter, soit résister, soit tomber dans ou devenir. Il y a des idées très audacieuses et des tests extraordinaires d’étranges et de rencontres. Il y a des conclusions très inattendues. «

Le docteur Strange lui-même a encore beaucoup à apprendre sur le multivers





Studios Marvel

Le réalisateur Sam Raimi a également évoqué l’étrange relation du docteur Strange avec le multivers dans l’histoire. Bien qu’il soit généralement connu pour son génie, Strange a encore beaucoup à apprendre sur le multivers, dont certains viennent d’Amérique Chavez, joué dans la suite par Xochitl Gomez. Comme le dit Raimi :

« Strange est toujours en train d’apprendre sur le multivers. Et voici un personnage qui peut réellement le parcourir. Il sait tout tout le temps, et devoir apprendre d’un enfant probablement intelligent. »

Raimi dirige Doctor Strange dans le multivers de la folie en utilisant un scénario écrit par Michael Waldron. Avec Cumberbach et Gomez, le film met en vedette Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Michael Stuhlbarg et Rachel McAdams. Patrick Stewart revient également en tant que professeur X, ce qui devrait être l’une des nombreuses apparitions spéciales. Le film reprend après les événements de Spider-Man : Pas de retour à la maison dans lequel le docteur Strange et Peter Parker ont fracturé le multivers.





Doctor Strange dans le multivers de la folie sortira en salles le 6 mai 2022. Le temps nous dira si le film rapporte le même montant de bénéfices que Pas de retour à la maisonmais compte tenu de l’effervescence entourant le film, et avec Pas de retour à la maison elle-même aidant à mettre en place les événements de Docteur étrange 2il y a de fortes chances que ce soit un énorme succès.





Voici comment The Equalizer de Queen Latifah résout le déséquilibre du POC en Amérique

Lire la suite





A propos de l’auteur