Certaines des intentions post-lancement du jeu ont peut-être été révélées par un rapport récent sur les plans de Rockstar Games pour Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto 5 a été initialement lancé en 2015, et depuis lors, il a été réédité plusieurs fois. Grand Theft Auto 5 est sorti en 2013 et a ensuite été converti en PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One et Xbox Series X.

Cependant, Grand Theft Auto 6 n’était pas en préparation à l’époque. Grand Theft Auto 6 a été officiellement révélé par jeux de rock staret bien que les informations soient encore rares, une histoire récente de Bloomberg a fourni des détails supplémentaires sur ce que les joueurs peuvent attendre du jeu.

Grand Theft Auto 6 et ses fonctionnalités ont été largement discutées dans un article de Bloomberg. Si le rapport Bloomberg est exact, il semble que Rockstar Games ajoutera « régulièrement » de nouvelles villes à Grand Theft Auto 6 après la sortie du jeu.

Cela va être fantastique car les nouvelles villes n’ont jamais été introduites dans les jeux Grand Theft Auto après leur sortie.

La durabilité et l’endurance de Grand Theft Auto 6 seront également considérablement améliorées, ce qui rendra l’attente de Grand Theft Auto 7 encore plus longue pour les fans.

Cependant, Grand Theft Auto 6 obtiendra plus de villes et d’objectifs de Rockstar Games dans un proche avenir. Selon une histoire de Bloomberg, une ville sera incluse dans le jeu principal lors de son lancement.

Selon une histoire de Bloomberg, Grand Theft Auto 6 se déroulera à Vice City, ce qui fait l’objet de rumeurs depuis longtemps. Cependant, la source fait référence à Vice City comme une « version fictive de Miami » plutôt que de l’appeler le prochain emplacement.

L’article de Bloomberg sur Grand Theft Auto 6 contient d’autres informations fascinantes. Grand Theft Auto 6 a brièvement prévu d’afficher l’Amérique du Nord et du Sud, ce qui est cohérent avec certaines divulgations antérieures.

Les ambitions de Rockstar Games pour GTA 6 semblent avoir été revues à la baisse et les plans sont bien différents. Avec une date de lancement probable en 2024, GTA 6 présenterait également une protagoniste féminine pour la première fois dans l’histoire de la franchise.