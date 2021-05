Il est le même que le père: voici à quoi ressemble Willa, la fille de Joe Jonas et Sophie Turner

Dans la première partie de 2020, lorsque le monde est entré dans ce que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de pandémie de coronavirus, le couple composé de Joe Jonas et Sophie Turner ils ont annoncé au monde qu’ils attendaient leur première fille. Finalement, Willa Jonas est né le 22 juillet de l’année dernière et petit à petit, ils ont commencé à révéler des photos de la scène de l’actrice enceinte, mais le jour de la date, on savait à quoi ressemblait la fille.

L’interprète de Sansa Stark dans Game of Thrones et la chanteuse ils se sont mariés en mai 2019 lors d’une cérémonie secrète à Las Vegas, après la cérémonie des Billboard Music Awards. Un certain temps plus tard vœux formellement échangés avec la famille et les amis lors d’un événement intime au Château de Tourreau, en France.

Comme nous l’avons mentionné, depuis la naissance de leur fille, les deux ont pris la décision de partager leurs aperçus de la façon dont ils ont réalisé ce grand moment de leur vie, mais ils n’ont jamais publié aucune image et l’apparition de la fille était un mystère jusqu’à ce mercredi. L’endroit Page six, qui provient de la publication d’images exclusives de la réconciliation entre Jennifer Lopez et Ben Affleck, a révélé des photos inédites de Willa.

Selon les médias, ces photos ont été prises alors que la famille se rendait dans un café de Los Angeles. Il y avait Sophie souriant avec sa fille de 10 mois dans ses bras, dans ce qui semble être un parking. Ils disent également qu’ils s’attendaient à ce qu’elle porte un collier spécial gravé avec « 22.07.20 » et que le tatouage soit vu avec un « W », mais ils n’ont pas pu être capturés. Ressemble-t-il au père?

Lorsque ces photos de Willa sont devenues connues, les réseaux sociaux étaient remplis de messages notant que ressemble exactement à Joe, en le comparant à des photos de lui bébé. Sans aucun doute, nous sommes confrontés à l’un des mariages de célébrités les plus appréciés de tous et nous verrons sûrement plus de cette famille d’artistes à l’avenir.