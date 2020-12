Affiche Ahsoka Tano et premières images officielles de la saison 2 de Mandalorian révélées

Disney + a officiellement publié une affiche pour Ahsoka Tano en Le mandalorien Saison 2. Parallèlement à cela, plusieurs images officielles de son premier épisode ainsi que de l’art conceptuel sont venues. Et Rosario Dawson, qui joue le personnage animé préféré des fans dans la chair, a même laissé tomber de nouvelles informations dans l’histoire de son casting.

Depuis Le mandalorien fabricants ont fait allusion à l’ajout d’Ahsoka Tano à la série, les fans ont fait campagne de manière obsessionnelle pour le Daredevil étoile, Rosario Dawson pour décrocher le rôle. Puis sont venues les rumeurs de son casting, qui n’ont été confirmées qu’avec le nouvel épisode de vendredi dernier dans lequel elle a fait ses débuts en tant qu’ancienne Jedi avec les deux sabres laser et ces emblématiques queues de tête bleu-blanc. La sortie des premières images officielles du porteur de la Force et la confirmation que l’acteur a décroché le rôle convoité grâce au casting massif des fans ajoutent une cerise supplémentaire à ce gâteau en forme de Calodan!

Le chapitre récemment publié de Le mandalorien a largué des bombes majeures allant du vrai nom de Baby Yoda à l’allusion à l’arrivée d’un autre célèbre Guerres des étoiles scélérat. Mais malgré l’action à indice d’octane élevé et les révélations massives, rien ne pouvait l’emporter sur l’arrivée d’Ahsoka Tano. Eh bien, une chose peut – Dawson admet que c’est le soutien écrasant des fans et les hashtags tendances comme #AhsokaLives qui lui ont valu le rôle.

« En fait, cela venait d’abord des fans en ligne. Quelqu’un m’a tweeté et m’a casté. J’ai retweeté en retour et je me suis dit: » Absolument, oui s’il vous plaît « et » #AhsokaLives « . Et apparemment, cela a attiré l’attention de quelqu’un qui l’a fait. La presse Star Wars pendant des années. Elle l’a transmis à Dave Filoni. Ce genre de chose a commencé tout un truc. Je me suis dit: « Oh mon Dieu, est-ce que je viens d’être fan-cast dans quelque chose? » Et puis il ne s’est rien passé. «

Mais elle n’avait aucune idée que tous les messages de fans et l’art conceptuel d’Ahsoka Tano l’avaient déjà attiré l’attention de Filoni qui partageait que les innombrables tweets étaient « la première fois » qu’il regardait Dawson et pensait « Huh. Ouais, je pense qu’elle le ferait peut-être fais un bon Ahsoka. » Ainsi, quand lui et Jon Favreau se sont assis pour finaliser les choses, Dawson était leur premier choix et ils sont allés de l’avant pour lui offrir le rôle, quelque chose qui la faisait «paniquer».

«Les gens m’ont lancé des fans sur toutes sortes de choses, comme She-Hulk et d’autres choses. Et je pense toujours que c’est vraiment amusant, parce que je peux me voir dans différents types d’art. Mais ensuite j’ai reçu un appel Facetime de Jon Favreau et Dave. Ils étaient en train de construire The Mandalorian, et j’ai pu jeter un œil dans les coulisses des visuels et du concept [from] ce qu’ils prévoyaient de faire avec cette deuxième saison. «

En fait, elle a avoué que lorsqu’elle est descendue pour l’audition, elle « faisait les cent pas et sautait de haut en bas, essayant de garder vraiment cool dans ma voix, mais je paniquais. »

« Je veux dire, c’est de la vraie Star Wars – la police, le look, l’art, le tout et mon visage là-dedans. Je ne pouvais juste, je ne pouvais pas. J’étais hors de moi, et ils me demandaient: » Voulez-vous pour faire ça? Je veux dire, nous apprécions si ce n’est pas quelque chose que vous voulez faire. »Et je me suis dit:« Oh, non, non, ce serait cool, en fait. Je pense que nous pourrions peut-être trouver une solution. « J’essayais de jouer cool, mais je transpirais. »

Après le dernier épisode de Le mandalorien diffusé, beaucoup avaient exprimé à quel point le titre de l’épisode, « The Jedi », était incorrect alors qu’Ahsoka quittait l’Ordre Jedi Clone Wars et a même affirmé, à maintes reprises, qu’elle ne se considérait pas comme une Jedi. Mais selon Dave Filoni, personne ne ressemble plus à un Jedi qu’à Ahsoka.

« Oui, je pense que les fans apprécient le personnage, c’est qu’elle est plutôt complexe. Ils se concentrent tous très fort sur la réplique, ‘Je ne suis pas un Jedi’, de Star Wars: Rebels, mais il est indéniable qu’elle est entraînée par les Jedi. Je Je pense que pour la plupart des observateurs, elle est très Jedi pour eux. Je soutiendrais à certains égards – en étant si altruiste et en rejetant beaucoup de chemins qui lui auraient donné du pouvoir – elle ressemble plus à des Jedi que même certains personnages qui prétendent être des Jedi. «

Alors que la version live-action d’Ahsoka Tano poursuit la mission qu’elle s’est assignée à la fin de Rebelles de Star Wars et a guidé Mando sur ce qu’il doit faire ensuite, il ne sera pas surprenant que nous ne la revoyions plus dans les prochains épisodes. Mais il y a eu des rumeurs selon lesquelles le personnage obtiendrait sa propre série dérivée, ce à quoi Filoni a également fait allusion en confirmant qu’Ahsoka avait une «quête plus vaste».

«Elle veut faire le bien et aider les gens, mais plutôt que de le faire comme les Jedi l’ont fait, qui a été entièrement enroulé dans la politique d’une république, elle le fait à titre individuel dans la galaxie. De plus, elle a une quête plus vaste , ce qui est toujours plus amusant quand ils ont une quête plus vaste. «

Alors, plus Rosario Dawson comme Ahsoka Tano brandissant ses sabres laser classiques et offrant une action de kickass? Eh bien, nous sommes déjà à bord! Cette interview est apparue pour la première fois dans Vanity Fair.

Sujets: The Mandalorian, Star Wars, Disney Plus, Streaming