Sebastian Stan veut jouer Ric Flair dans un biopic

Sebastian Stan a révélé qu’il aimerait jouer l’ancien combattant emblématique de la Wwe, Flair de Ric dans un possible biopic.

Le protagoniste de ‘Le faucon et le soldat de l’hiver’ Il a fait référence à Flair, qui, bien qu’il soit déjà à la retraite de la lutte, reste actif à la WWE en dehors du ring. Maintenant, Stan a expliqué pourquoi il voulait filmer la tristement célèbre tenue de lutteur; Les quatre cavaliers.







Tout en faisant la promotion de sa nouvelle cassette, ‘Lundi’, Stan a parlé de son désir de jouer Flair dans un biopic, « C’est de ça qu’il s’agit … nous devons faire un biopic de Ric Flair. »

L’acteur qui joue Bucky Barnes dans le MCU Il a également évoqué l’acteur Paul Walter Hauser dont il a révélé: «C’est un grand fan de lutte, et moi aussi j’étais fan quand j’ai grandi. Nous l’avons tous les deux, donc Ric Flair… le ferait dans une seconde s’ils me le permettaient. Très bientôt je serai éligible ».







D’un autre côté, Sebastian Stan a récemment révélé la façon dont il aimerait que Bucky Barnes décède dans le MCU, affirmant que l’idéal serait «dans un bon lit chaud comme un homme de 200 ans avec une famille».