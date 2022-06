Date de sortie de l’épisode 4 d’Orville New Horizons, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

in

Récemment, beaucoup de gens sont vraiment très curieux de connaître la date de sortie de l’épisode 4 d’Orville New Horizons. Tous les fans veulent savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Pour connaître tous les détails possibles, de nombreux fans de cette série recherchent vraiment son prochain épisode car tous les fans sont ravis de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Après avoir vu toutes ces choses, nous sommes maintenant ici avec un guide séparé pour vous tous.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 4 d’Orville New Horizons, dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la saison 3 en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations. liés à cette émission. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

C’est une série américaine liée à la science-fiction et au drame. La série a été créée par Seth MacFarlane. Son premier épisode est sorti le 10 septembre 2017 et après sa sortie, cette série a acquis une immense popularité non seulement aux États-Unis mais aussi dans de nombreux autres pays.

Toute l’intrigue de cette série a été mise en place autour du supposé vaisseau spatial. une chaloupe expérimentale de niveau intermédiaire dans l’Union planétaire, une coalition interstellaire du 25e siècle de la Terre et de nombreuses autres planètes. Cette série est pleine d’aventures et une fois que vous commencerez à regarder cette série, vous deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série.

Date de sortie de l’épisode 4 d’Orville New Horizons

Alors enfin, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 4 d’Orville New Horizons. Le nom de cet épisode est « Gently Falling Rain » et il sortira le 23 juin 2022. Si vous êtes enthousiasmé par cet épisode à venir, nous vous suggérerons tous de marquer la date et n’oubliez pas de le regarder sur le date donnée.

Où diffuser The Orville New Horizons?

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est The Fox. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes, notamment Hulu, Prime Video, iTunes et d’autres services. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Liste des épisodes de la saison 3

Voici la liste des épisodes de la saison en cours.

Moutons électriques

Royaumes de l’Ombre

Paradoxe de la mortalité

Pluie qui tombe doucement

Un conte de deux topas

Deux fois dans une vie

Des tombes inconnues

Bleu nuit

Domino

Futur inconnu

Distribution de la série

Après vous avoir dit tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 4 d’Orville New Horizons. Voici la liste des acteurs de la série.

Seth MacFarlane en tant que capitaine Ed Mercer

Adrianne Palicki en tant que commandant Kelly Grayson

Penny Johnson Jerald dans le rôle du docteur Claire Finn

Scott Grimes comme lieutenant Gordon Malloy

Peter Macon en tant que lieutenant-commandant Bortus

Halston Sage comme lieutenant Alara Kitan

J.Lee comme lieutenant John LaMarr

Mark Jackson comme Isaac

Jessica Szohr comme lieutenant Talla Keyali

Anne Winters comme Charly Burke

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 4 d’Orville New Horizons, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 4 d’Orville New Horizons, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

