SpaceX amènera l’homme sur la lune: la NASA a choisi la société d’Elon Musk

Ce sera là SpaceX par Elon Musk pour apporter le prochain Les astronautes américains sur la lune. Cela a été annoncé dans ces heures par la NASA, l’agence spatiale américaine qui travaillera aux côtés de SpaceX dans le cadre du programme d’atterrissage sur la lune Artemis. L’initiative pourrait ramener l’espèce humaine à son satellite naturel dès 2024 et prédit l’atterrissage sur la lune de la première femme dans l’histoire.

Concurrents battus

Le programme Artemis n’a rien de nouveau pour les passionnés d’exploration spatiale. La nouveauté réside précisément dans le choix de partenaire que la NASA a choisi pour la dernière ligne droite de voyages, puisque SpaceX était en concurrence avec deux autres entreprises actives dans le secteur: d’une part Origine bleue, une société aérospatiale appartenant au propriétaire d’Amazon Jeff Bezos; de l’autre Dynétique, une société dirigée par le géant américain de la défense Leidos. Avec la décision prise ces derniers jours et annoncée dans ces heures, le groupe d’Elon Musk a obtenu un Contrat de 2,9 milliards de dollars qui prévoit la construction d’un système d’amarrage et de redémarrage au sol pour les astronautes impliqués dans la mission.

Le rôle de SpaceX

SpaceX collaborera avec la NASA sur le développement d’un HLS, ou Système d’atterrissage humain – le moyen de transport qui transportera physiquement les astronautes sur le sol lunaire puis les fera repartir vers l’espace. Bref, le départ de la base se fera avec un système de lancement développé par la NASA, tandis que les astronautes resteront à bord du vaisseau spatial Orion. Lorsque le complexe sera en orbite lunaire, les astronautes se dirigeront vers le véhicule fabriqué par SpaceX qui les emmènera ensuite sur la lune pendant le temps nécessaire à la mission. Le véhicule sera une variante de la fusée réutilisable Starship que SpaceX perfectionne depuis un certain temps maintenant avec de fréquents vols d’essai vers la Terre.

Le but du programme Artemis

À travers Artemis, la NASA veut atteindre des objectifs encore plus ambitieux que ceux atteints avec le programme Apollo. Les responsables de l’agence parlent de présence prolongée des équipages sur le sol lunaire et une réelle présence à long terme qui jette les bases de voyages ultérieurs vers des destinations plus lointaines comme Mars. Pour le moment, le regard est bien porté sur le premier atterrissage sur la lune, dont la date n’a pas encore été fixée: à la NASA, les espoirs sont épinglés en 2024, mais le respect de l’échéance dépend aussi des objectifs atteints par des entreprises partenaires comme SpaceX.

