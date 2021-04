Resident Evil Village: Le jeu d’horreur vise à montrer le côté obscur de Chris Redfield

La libération de Resident Evil Village, le huitième volume des emblématiques de Capcom Série d’horreur de survie, n’est que dans quelques semaines. Nous y jouerons le rôle de Protagoniste Ethan Winters doivent non seulement se défendre contre toutes sortes de monstruosités, mais aussi devenir un Aperçu du côté obscur de Chris Redfield recevoir. Selon l’initié Dusk Golem, cela est possible à partir du problème actuel de Game Informer émerger.

Resident Evil Village: le rôle de Chris dans le jeu resterait un mystère

Resident Evil Village est que Thème de la couverture le numéro actuel du magazine, qui beaucoup de nouveaux détails au jeu contient. Un résumé de cela a été partagé par Dusk Golem, qui l’a déjà fait plusieurs fois dans le passé même des informations sur certains jeux Capcom partagé, à propos de son Compte Twitter. Entre autres choses, il a continué avec ça le rôle de Chris Redfield celui qui semble marcher sur des sentiers sombres dans le huitième «RE».

Chris Redfield s’introduit par effraction dans la maison d’Ethan. © Capcom

La première bande-annonce du jeu a choqué les fans de longue date de la série avec que Chris Mia, l’épouse du protagoniste de « Resident Evil 7 » et de « RE 8 » Ethan Winters, assassiné de sang-froid sous ses yeux. Sur la base des nouvelles informations, le rôle de Chris dans le jeu devrait en être un ses plus grands mystères être. Ce qui est certain, cependant, c’est que nous sommes un Regardez le côté sombre du personnage devrait jeter, «Ce qui était là dans le passé, mais pire maintenant [geworden] est. «

Dans un hier dans le cadre du second Événements Showcase Resident Evil les nouvelles bandes-annonces publiées pour « Resident Evil Village » sont nouvelles scènes avec Chris Redfield qui est apparemment à la recherche d’Ethan Winters dans le jeu d’horreur de survie. Pourquoi lui et sa famille de ancien membre STARS Cependant, nous ne devrions pas le savoir avant de pouvoir jouer au jeu nous-mêmes.

Chris se bat contre Ethan / © Capcom

« Resident Evil Village » apparaît le 7 mai 2021 pour PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S, Google Stadia et le PC. Les joueurs intéressés peuvent déjà disposer d’un temps limité à 60 minutes à l’avance Démo de gameplay du titre. Joueurs PlayStation recevoir sur ce Accès anticipé en tant que joueur sur les autres systèmes. La version de démonstration du gameplay pour toutes les plates-formes susmentionnées sortira en Europe le 2 mai 2021.