Date, heure de première et comment regarder « El Internado: Las Cumbres » Saison 2

Après le finale choquante de la saison 1« L’internat : les sommets” rouvre ses portes pour répondre aux questions qui étaient en suspens et présenter sûrement de nouveaux mystères auxquels les protagonistes de la série espagnole Amazon Prime Video devront répondre.

Au casting composé de Asia Ortega, Albert Salazar, Daniel Arias, Daniela Rubio, Claudia Riera, Paula del Río, Gonzalo Díez, Carlos Alcaide, Natalia Dicenta, Ramiro Blas, Mina El Hammani, Joel Bosqued, Patxi Santamaría, Lucas Velasco, Joseba Usabiaga, Amaia Lizarralde, Iñake Irastorza, Aitor Beltrán, Asier Hernández et Kándido Uranga seront rejoints par les acteurs Irene Anula, Nicolas Cazale, Annick Weerts, Alberto Berzal, Asier Hernández et Clara Galle.

Le tournage de la deuxième saison de « L’internat : les sommets”, un redémarrage de l’emblématique et inoubliable série Antena 3, qui met en vedette Asier Andueza, Laura Belloso, Sara Belloso et Abraham Sastre en tant que scénaristes, a débuté début mai 2021.

Les étudiants de « El Internado : Las Cumbres » reviennent pour la deuxième saison (Photo : Amazon Prime Video)

COMMENT ET A QUELLE HEURE VOIR LA SAISON 2 DE « LE STAGE : LES SOMMETS » ?

La deuxième saison de « L’internat : les sommets” sera la première de ce vendredi 1 avril 2022 à travers de Amazon Prime Vidéo, à partir de 12h00 En Espagne.

Ainsi, pour regarder les nouveaux épisodes de la série espagnole, vous devez être abonné au service de streaming. Au Pérou, Amazon Prime Vidéo Il est au prix de S / 16,99 par mois et dispose d’un essai gratuit de 7 jours.

QUE SE PASSE-T-IL DANS « LE STAGE : LES SOMMETS » ?

Selon le synopsis officiel de la deuxième saison de « L’internat : les sommets», « l’émeute qui a suivi la mort d’Elías a indigné le directeur, qui impose désormais une discipline encore plus forte que celle qui régissait déjà le centre. De plus, après la mort de Rita, personne ne doute qu’un tueur en série, un imitateur présumé de Raven’s Nest, soit responsable des crimes.

Cependant, Amaia, Paul, Paz, Eric et Julio ne vont pas rester les bras croisés, surtout maintenant que grâce à Adèle, ils croient pouvoir retrouver Manuel vivant. Arriveront-ils à temps pour le sauver ? Qui est derrière le laboratoire qui fait de la recherche avec des humains ? Et surtout, à quoi servent toutes ces expériences ?

De son côté, Inés commence à se souvenir. Il semble que ce ne soit pas un hasard si la jeune femme a effacé son passé d’un coup de crayon. Qui est-il vraiment ? Qu’est-ce qui vous unit à Léon ? Quel est le lien entre eux et Darío Mendoza ?

Dans ce cadre, les nouveaux chapitres de la série de Amazon Prime Vidéo Ils doivent répondre à des questions telles que : qu’est-ce que la loge du Nid de Corbeau, qui en sont les membres, que recherchent-ils et quelle est leur relation avec l’internat ? Qu’est-il exactement arrivé à Elías ? Qui est vraiment Inés et pourquoi Darío dit-il cela ? Est-ce votre fille si elle est morte ? Où est Manuel ? Et qui est l’homme que la police a retrouvé mort ?