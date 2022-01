Channel 4 paie le concurrent du Jimmy Carr Game Show à 18 000 € après une erreur de question

Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas la série, les candidats reçoivent les réponses aux questions tout au long de l’émission – donc, à condition qu’ils soient attentifs et aient une mémoire à moitié décente, ils devraient être en mesure de trouver la bonne réponse au moment opportun. .

Cependant, lorsqu’on a demandé à Eddy l’âge de la popstar, il a fait un blanc et a perdu le jackpot de 18 000 €.

Après avoir repéré la bévue, Channel 4 a décidé de rectifier le tir et ils ont engagé l’animateur Jimmy pour annoncer la bonne nouvelle – et un gros chèque.

Eddy a été invité à l’un des concerts de Jimmy où le comédien a reconnu l’erreur et a remis le prix.

Jimmy a invité Eddy sur scène et a déclaré : « Maintenant, j’ai quelque chose à vous dire, j’ai quelque chose à avouer.

« Et quand vous vous trompez dans la vie, vous devez assumer vos erreurs. Voici un chèque de 18 000 €. »

Naturellement, Eddy avait l’air absolument ravi après avoir reçu le prix en espèces. Et pour tous ceux qui se demandent, Ariana a 28 ans – je suis sûr qu’Eddy ne l’oubliera pas de sitôt.

Le quiz a débuté le mois dernier et est déjà un succès auprès des téléspectateurs.

S’exprimant avant sa première émission, Jimmy a déclaré: « J’aime en quelque sorte penser à la télévision comme à une rame: vous avez cette incroyable rame et ces brillants producteurs qui vous aident tous à jouer, et vous devez trouver le jeu le plus amusant avec lequel jouer.