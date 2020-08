One Piece: premier regard sur le spin-off avec Ace

Dans Une pièce il y a un nombre incroyable de personnages. Certains d’entre eux occupent une place particulière dans le cœur des fans et semblent ne jamais se lasser de vouloir entendre de plus en plus d’histoires sur leurs personnages préférés. Parce que créateur Eiichiro Oda mais se retient plutôt avec de telles histoires secondaires et se concentre plutôt sur les aventures de Gang de pirates au chapeau de paille des spin-offs ciblés d’autres artistes apparaissent régulièrement.

One Piece: Novel A devient un manga

Une telle histoire est sortie sous la forme d’un roman au Japon il y a quelques années et porte le nom One Piece Novel A.. C’est le premier de deux livres traitant de la vie et de l’œuvre de Puma D. Ace deal, le frère de serment de Monkey D.Luffy et commandant de la 2e division dans le Gang de pirates barbe blanche.

Nous t’avons eu il y a quelque temps signaléque ce livre est maintenant adapté en manga par nul autre que le Mangaka Boichi, qui a de nombreux fans avant tout à travers son travail Dr. Calcul devrait être un terme. Maintenant, l’utilisateur a WSJ_manga les fans sont contrariés en demandant sur Twitter a publié un premier aperçu de ce qui nous attend bientôt.

Et il est sûr de dire que les réactions des fans de «One Piece» ont été extrêmement positives. Bien que le style de dessin diffère considérablement de celui d’Eiichiro Oda, l’interprétation de Boichi d’Ace est bien reçue et un certain nombre prétendent même qu’ils aiment le personnage sous la forme encore mieux que dans l’original. En conséquence, le souhait est fort que le nouveau travail de Boichi soit également disponible rapidement en dehors du Japon.

Malheureusement, à ce stade, vous ne pouvez pas dire quand la version manga de One Piece Novel A sortira en Europe, mais là Saut Shonen A déjà traduit et publié les autres histoires secondaires de One Piece d’Oda dans le passé, ainsi que les travaux précédents de Boichi, on peut supposer que cela aussi Retombées de cette façon trouvera son chemin dans nos royaumes via Ace.

One Piece: Ace devient le personnage principal

L’histoire, qui sera bientôt racontée sous la forme d’un manga, permet aux fans de One Piece de savoir comment la vie de pirate d’Ace a commencé après qu’il ait décidé de devenir un grand boucanier. Quelque part sur le bord de la Bleu Est il est échoué avec un autre homme sur la plage d’une île abandonnée, où il suit les traces de son célèbre père et forme sa propre équipe de pirates.

© Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation

L’autre pirate est Masqué Deuce, le premier membre d’Ace ‘ Gang de pirates de piquequi plus tard, comme toute la bande d’Ace, est devenu un membre du gang de pirates Barbe Blanche, où il s’est fait un nom en tant que médecin de navire. Cependant, le couple dépareillé n’a aucun intérêt à simplement survivre. Non, ils veulent vivre l’aventure, trouver des trésors et découvrir un moyen d’atteindre le Nouveau Monde.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂