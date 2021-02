SEAT Leon TGI. Jusqu’à 440 km d’autonomie au gaz naturel

LA SEAT Leon 1.5 TGI a commencé la production cette semaine et comprendra non seulement la carrosserie à cinq portes et la transmission DSG (double embrayage et sept vitesses), mais inclura progressivement la production du fourgon Sporstourer et de la boîte de vitesses manuelle (six vitesses).

L’option gaz naturel (TGI) rejoint ainsi l’offre de moteurs diversifiée croissante de Leon, qui comprend des options essence (TSI), diesel (TDI) et essence. hybride doux (eTSI) et hybride brancher (e-hybride).

Sous le capot de la Leon TGI, nous avons un moteur 1,5 turbo de 130 ch et 200 Nm, qui fonctionne selon le cycle de Miller le plus efficace. Cela a un taux de compression de 12,5: 1, une valeur élevée pour un moteur turbocompressé, ce qui justifie en partie son efficacité supérieure par rapport à d’autres moteurs turbocompressés qui fonctionnent avec le cycle Otto le plus courant – normalement ils fonctionnent à 10: 1.

Jusqu’à 440 km d’essence

Contrairement aux autres versions, la nouvelle SEAT Leon 1.5 TGI n’a pas un, mais quatre réservoirs de carburant: trois réservoirs de GNC d’une capacité combinée de 17,3 kg et un petit réservoir de carburant d’une capacité de 9,0 l.

La Leon roule toujours sur GNC et promet une autonomie maximale de 440 km. Le petit réservoir d’essence sera utilisé pour ces situations d’urgence, si nous avons des réservoirs de GNC vides et qu’il n’y a pas de station-service à proximité pour les faire le plein. Un problème très évident dans notre pays, où le réseau de stations-service GNC reste rare.

Avec une consommation officielle de 3,9 à 4,3 kg / 100 km et des émissions de CO deux de 107-118 g / km, la réduction des émissions pour une version essence correspondante est de 25%, indique SEAT. Les coûts par kilomètre sont également inférieurs, jusqu’à 50% inférieurs à ceux d’une voiture à essence équivalente et 30% inférieurs à ceux d’une voiture diesel.

Quand arrive?

La production de la nouvelle SEAT Leon 1.5 TGI a commencé cette semaine, sans aucune information sur le moment où elle sera vendue ni sur son coût.

À son arrivée au France, il sera disponible avec la boîte automatique DSG et avec les niveaux d’équipement Style et FR, le SEAT Digital Cockpit étant de série sur les deux.