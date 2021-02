Comment obtenir la clé des marais à Valheim

Si vous recherchez de la ferraille, vous devrez vous rendre dans l’un des endroits les plus dangereux de Valheim, le marais, pour le chercher; cependant, le fer apparaît rarement en dehors des endroits appelés cryptes englouties, mais même dans ce cas, vous aurez toujours besoin d’un élément appelé clé de marais pour ouvrir ces cryptes.

Où trouver une clé de marais à Valheim

Pour obtenir une clé de marais Valheim, vous devrez invoquer et vaincre le boss Eldar, qui est essentiellement un très gros nain gris; Cela dit, pour invoquer le boss Eldar, vous devrez trouver et obtenir trois graines anciennes qui tombent des géniteurs de monstres de Greydwarf et des ennemis suivants ci-dessous.

Brute naine grise

Chaman nain gris

peut également être trouvé dans les coffres (peut-être?)

Dans l’ensemble, je n’ai personnellement pas obtenu de graines anciennes de brutes ou de chamans, donc je recommanderais de rechercher le long des plages et du rivage pour les reproducteurs dans le biome de la forêt noire. Si vous ne savez pas à quoi ressemblent ces géniteurs, regardez notre image ci-dessus, ils ressembleront à de petits sanctuaires avec du spawn violet-noir provenant d’eux.

Jusqu’à présent, la destruction de ces géniteurs a produit une graine ancienne à chaque fois, donc leur recherche est plus productive. Après avoir obtenu une graine ancienne, si vous ne l’avez pas déjà fait, nous vous suggérons de rechercher dans les chambres funéraires qui apparaissent à la fois dans les prairies et les forêts noires pour une rune sur un mur, comme indiqué ci-dessous.

Frapper e sur la rune révélera l’emplacement du boss Eldar, qui laissera tomber la clé du marais et un trophée Eldar à sa mort; une fois que vous connaissez l’emplacement du patron, continuez à vous diriger là-bas.L’emplacement devrait ressembler à notre image ci-dessous.

Lorsque vous trouverez cet endroit, vous voudrez marcher jusqu’au foyer au milieu de la zone. Vous devrez jeter les trois anciennes graines dans le feu; cela invoquera alors la grosse naine grise en colère appelée Eldar, vous aurez également besoin d’avoir les graines dans votre hotbar afin de les jeter dans le feu.

Cependant, avant d’invoquer les Eldar, vous devriez faire quelques préparatifs car ce boss sera un peu plus dur que le précédent. Nous vous recommandons de vous procurer l’équipement suivant ou supérieur pour faciliter les relations avec le patron … j’espère.

Arc en bois fin + (mis à niveau au moins au niveau deux ou supérieur) 10 Bois fins: Hachez les bouleaux et les chênes pour l’obtenir. 10 Ten Corewood : Coupez les pins pour l’obtenir 2 Peau de cerf: Tuez des cerfs pour obtenir des peaux de cerfs.

Flèches de feu 8 Bois : Coupez n’importe quel arbre pour obtenir du bois. 8 Résine : Tuez les nains gris pour obtenir de la résine. 2 plumes: Kll de petits oiseaux qui se reproduisent près de l’eau pour obtenir des plumes.

Armure complète en bronze (mis à jour si possible) 15 bronze et 6 peau de cerf

Hydromel cicatrisant mineur ou moyen 10 Miel : vous aurez besoin de faire une ruche avec une reine des abeilles pour récolter le miel. 5 myrtilles : Vous pouvez les récolter dans la forêt noire ( 4 poches de sang si vous faites le support; vous pouvez également obtenir des poches de sang des lessives dans le marais) 10 framboises: Ces baies sont récoltables dans le biome des prés. 1 pissenlit: Vous pouvez trouver ces fleurs dans le biome des prés



Pour en savoir plus Velheim, chez PGG, nous vous avons couvert de guides géniaux comme comment obtenir une pioche et comment faire entrer du minerai de fer Valheim. Aussi, restez à l’écoute car nous publierons de plus en plus Velheim contenu dans les semaines et les mois à venir!