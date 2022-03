Le reboot tant attendu de Daredevil avec Charlie Cox serait filmé cette année

in

La série Daredevil pourrait être sur le point d’avoir son redémarrage, cette fois avec une autre destination, la plateforme Disney+, et le plus tôt possible. L’information!

Casse-cou a connu trois saisons réussies en Netflixde 2015 à 2018, où le talentueux cox charlie Il nous a donné une performance intense en jouant Matt Murdock, l’avocat aveugle qui n’arrête pas de combattre le crime en tant que diable de Hell’s Kitchen. Habile au combat au corps à corps et également véritable coup de coeur, le personnage reviendrait dans le monde de la télé mais cette fois sur la plateforme. Disney+.

L’histoire est connue des membres du fandom, après la fin de l’émission, il y a eu une campagne pour sauver le programme que les adeptes ont tant apprécié, mais cet effort n’a pas abouti. “bon port”. Jusqu’à ce que Kévin Feigle visionnaire exécutif en charge de la Univers cinématographique Marvela pris une décision concernant les personnages de la marque qui étaient en Netflix.

Daredevil arrive sur Disney+

C’est ainsi que nous avons vu cox charlie faire une apparition surprenante pendant le film à succès Spider-Man : Pas de retour à la maison avec l’acteur du moment : Tom Holland. Il y avait aussi de la place pour Vincent D’Onofrio faire la même chose que Pivot central dans la série de Disney+, oeil de fauconet plus de participations de ces personnages au son du MCU.

La vérité est qu’un redémarrage de Casse-cou serait en développement. Multivers de Murphy a rapporté qu’il existe une entité commerciale qui servirait de société de production pour ce retour tant attendu de Matt Murdock sur le petit écran. Blind Faith Productions LLC est la société qui ramènerait le Diable de Hell’s Kitchen, mais destinée à la plateforme de La maison de la souris.

D’autre part, Production hebdomadaire a souligné que le projet aurait Kevin Feige et Chris Gray comme producteurs tandis que KC Walsh de GWW a fait remarquer quelque chose qui rendra sûrement le fandom heureux : le spectacle serait tourné fin 2022 ou dans le courant de 2023. Nous pouvons spéculer sur la possibilité que le redémarrage de Casse-cou atteint Disney+ en 2024 au plus tard. Quelle angoisse !

