Little Nightmares 2: Les 12 chapeaux et leurs localités – Guide

Petits cauchemars 2 nous envoie dans un autre voyage cauchemardesque. Cette fois, le petit est debout Mono au centre de l’action et se déplace à travers la ville d’horreur Ville pâle. Mono aime se couvrir la tête avec un casquette ou une masquecertains dont vous pouvez trouver sur votre aventure.

Dans notre guide, nous vous expliquons comment vous douze chapeaux recevoir et où le Emplacements pour le couvre-chef individuel.

Tous les chapeaux dans Little Nightmares 2: Emplacements

Un total de 12 chapeaux y a-t-il, Trois Vous l’obtiendrez plus ou moins automatiquement, le reste que vous trouverez au cours de votre voyage à travers le monde du jeu. Parfois tu dois moyens alternatifs allez ou trouvez votre chemin en conséquence clair.

Nous vous montrons divisé en fonction de l’individu cinq chapitres de « Little Nightmares 2 », comment vous obtenez tous les objets de collection décoratifs.

Chapeau 1: sac en papier

Vous recevrez automatiquement le premier chapeau au début du jeu, car c’est celui-ci Sac en papierqui porte déjà Mono sur la tête.

Chapitre 1

Chapeau 2: chapeau de castor

Une fois que vous êtes entré dans la première maison de « Little Nightmares 2 », la cuisine est suivie d’un couloir. Si vous parcourez maintenant ce couloir en direction de l’écran, vous vous tournez simplement dans le chambre à gauche de. Sur celui là tapis le premier chapeau de collection attend extrêmement visible et brillamment éclairé. au milieu de la pièce sur vous: un moelleux Chapeau de castor.

À ce stade, tournez simplement à gauche vu de vous. © Bandai Namco / Studios Tarsier

Voici le premier chapeau pour Mono sur l’ancien tapis du couloir. © Bandai Namco / Studios Tarsier

Chapeau 3: chapeau de lutin

Peu de temps après avoir trouvé Six et que vous souhaitez accéder à une pièce verrouillée, vous vous retrouvez dans une Grenier. Après avoir trouvé la clé, lancez-vous petit gnome avec un chapeau de papier pointu devant vous.

Suivez-le dans un passage sombre et éclairez son chemin. Si vous actionnez un interrupteur ici à la fin du chemin, vous le verrez déjà Chapeau à toi. Pour y arriver, il faut retourner dans la pièce maintenant bien éclairée et emprunter le même chemin que le petit homme. Le chapeau est à côté d’un coffre avec une lampe devant.

Pour obtenir le même chapeau cool que l’elfe, il faut le suivre et allumer la lumière. © Bandai Namco / Studios Tarsier

Chapeau 4: casque de feu

Après avoir été suivi par le chasseur et avoir traversé ensemble le pont de bois détruit, vous arrivez à une pile de boîtes. La casque de pompier jaune est dans le cage suspendue juste à côté de la tour de caisse. Montez dans la tour de la caisse et sautez sur la cage suspendue.

Maintenant, montez sur la boîte suspendue et saute plusieurs fois sur la cage d’avant en arrière. À un moment donné, la corde se brise, la cage tombe au sol et le chemin vers le casque est libre.

Pour accéder au chapeau dans la cage, vous devez monter sur la cage.

© Bandai Namco / Studios Tarsier

Lorsque vous avez rebondi suffisamment de fois, la cage tombe au sol et s’ouvre.

© Bandai Namco / Studios Tarsier

Chapitre 2

Chapeau 5: casquette de baseball

Après le premier chapitre de « Little Nightmares 2 », vous arrivez dans une école avec une bascule devant elle. Le chapeau est en un par les escaliers d’entrée benne à ordures ouverte: C’est un vieux baseball.

Avant même d’entrer dans l’école, vous pouvez trouver le premier chapeau. © Bandai Namco / Studios Tarsier

Ce chapeau est en fait une vieille balle de baseball qu’il est facile de rater. © Bandai Namco / Studios Tarsier

Chapeau 6: chapeau de boîte de conserve

Dès que vous êtes arrivé dans la bibliothèque, où le professeur au long cou vous cherche encore, vous devez fuir plus loin sur une étagère. Avant de faire glisser l’échelle à fond vers la droite pour aller plus loin, faites glisser le échelle à la deuxième vacance dans le étagère à livres et monte. C’est là que ça se trouve Chapeau de boîte de conserve.

Ce chapeau est également très facile à manquer. © Bandai Namco / Studios Tarsier

Dans l’ombre de l’étagère se trouve la petite boîte en fer-blanc que Mono peut désormais porter en chapeau. © Bandai Namco / Studios Tarsier

chapitre 3

Chapeau 7: tête d’ours en peluche

Une fois arrivé à l’hôpital dans « Little Nightmares 2 », vous trouverez une chambre dans laquelle un machine à rayons-X des stands. Ici, vous devez radiographier diverses peluches situées dans la pièce de droite. Droite se dresse sur le mur Étagère avec jouetssur lequel le droit Bonnet ours en peluche est situé. Montez simplement pour cela haut et empochez-le.

La tête de l’ours est cachée dans l’ombre, il faut regarder attentivement pour la voir là-haut. © Bandai Namco / Studios Tarsier

Chapeau 8: chapeau bandage

Après avoir échappé à Doc en rampant au plafond pour la première fois, Mono saute d’un faux plafond détruit. Une fois dans cette pièce, vous devez être sur le côté gauche de Six pousser à travers une étagère laisser.

Lorsque vous atteignez l’autre côté, vous pouvez voir à gauche de la table d’opérationque dans l’un des compartiments mortuaires inférieurs il manque un verrou. Ouvrez ce compartiment et récupérez-le tête de momie à bandes.

Le chapeau bandage se trouve dans l’un des compartiments du cadavre. © Bandai Namco / Studios Tarsier

Une fois que vous avez ouvert le compartiment, le chapeau de momie bandé est à l’intérieur. © Bandai Namco / Studios Tarsier

Chapitre 4

Chapeau 9: chapeau de poteau

Dès que vous dans « Little Nightmares 2 », le télécommande et vous pouvez basculer entre les téléviseurs, vous devez vous tourner vers une lampe sur un petit canyon balançoire. Pour continuer ici, il faut aller dans la gorge et à droite par un petit puits. Va ici mais premier à gauche en autre petit arbre. C’est là que ça se trouve Chapeau de poteau.

Si vous voulez avoir tous les chapeaux dans « Little Nightmares 2 », vous devez d’abord tourner à gauche ici. © Bandai Namco / Studios Tarsier

Le capuchon de poteau est dans l’arbre là. © Bandai Namco / Studios Tarsier

Chapeau 10: casquette plate

Dès que vous êtes arrivé dans une boutique abandonnée de « Little Nightmares 2 » où vous devez pousser un caddie dans l’eau, arrêtez-vous un instant. Ne poussez pas encore le panier sur la rampe (vous ne le ferez pas remonter).

Au lieu de cela, déplacez d’abord le chariot sur l’étagère de gauche devant laquelle vous vous trouvez lorsque vous entrez pour la première fois dans la pièce. Puis grimpe et s’affaisse la casquette plate celui qui se trouve à l’extrême gauche sur l’une des deux parcelles en direction de l’entrée.

Dès que vous entrez dans la pièce, le bonnet plat est bien caché à l’ombre sur l’étagère au-dessus de vous. © Bandai Namco / Studios Tarsier

Poussez d’abord la voiture vers la gauche pour grimper sur l’étagère et mettez l’élégant capuchon plat. © Bandai Namco / Studios Tarsier

Débloquez le reste des chapeaux

Chapeau 11: chapeau de homme minceil

Ce couvre-chef est déverrouillé dès que Mono a combattu avec succès l’homme mince. En récompense, le chapeau sera alors le vôtre. Si Mono met ensuite son chapeau, vous recevrez également le trophée A quoi je ressemble?.

Une fois que vous avez presque atteint le mât de l’émetteur, Mono doit faire face à l’homme mince – son chapeau fait signe en guise de récompense. © Bandai Namco / Studios Tarsier

Chapeau 12: Chapeau Mokujin

Pré-commander ont déjà reçu cet objet en bonus. Si vous n’êtes pas l’un des chanceux à précommander, vous pouvez toujours obtenir le chapeau par vous tous Restes fragmentés trouvé et collecté. L’élément est alors activé.

Remarque: Vous obtenez le trophée Le chapeau est bon pour tous les chapeaux que vous collectionnez, même si vous avez le Chapeau Mokujin n’a pas encore.

Les précommandes ont reçu ce chapeau directement en bonus, tout le monde doit d’abord le gagner. © Bandai Namco / Studios Tarsier

Voici à quoi peut ressembler la vue d’ensemble de votre chapeau pour le trophée Le chapeau est bon obtenir. Vous n’avez pas nécessairement besoin du masque mokujin pour cela. © Bandai Namco / Studios Tarsier

Vous trouverez toutes les informations complémentaires, les guides et notre test pour « Little Nightmares 2 » sur notre Page de sujet du jeu.