Black Clover aura une pause pour préparer sa fin finale

La manche de »trèfle noir », l’un des anime les plus populaires du moment, s’apprête à faire une pause pour planifier l’arc final de son histoire. Selon de nouveaux rapports associés au magazine Weekly Shonen Jump, la série fantastique prendra trois mois pour permettre à son créateur, Yuki Tabataprenez le temps de vous reposer et de tout préparer pour la conclusion finale de votre histoire.

Dans une déclaration publiée dans le magazine, Tabata a confirmé que le prochain arc de l’histoire de la série sera le dernier, et déclare que le créateur ne voulait pas à l’origine faire une pause dans la série, mais a été conseillé par l’équipe éditoriale de Shonen Jump de le faire. ainsi. Tabata utilisera maintenant ce temps pour écrire les manuscrits des chapitres restants du manga.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Nike aura une collaboration Jordan avec l’anime Naruto







» Black Clover » a été créé à l’origine en 2015, avec une histoire se déroulant dans un monde où la plupart des gens ont une sorte de capacité magique. La série raconte l’histoire d’Asta, une jeune orpheline née sans pouvoir lancer de magie. Malgré cela, Asta rêve toujours de devenir le roi sorcier, un titre donné au sorcier le plus puissant du royaume, et cherche à établir sa place dans le monde en perfectionnant sa force physique et ses talents de combattant.

La série a été adaptée en anime par le studio d’animation Pierrot, les mêmes qui se sont chargés d’adapter l’histoire de »Naruto » et »Bleach ». L’anime de Pierrot a été diffusé avec un total de 170 épisodes, se terminant après 3 saisons en mars 2021. Même avec cela, l’histoire de l’anime se poursuivra avec la sortie du premier film » Black Clover », dont la première est prévue en 2023.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Kimetsu no Yaiba : Que signifie la marque sur la tête de Tanjiro ?

La série Tabata a attiré une base de fans dévoués, notamment le lauréat d’un Grammy Award, Megan toi étalonet a été un succès commercial avec un tirage mondial de plus de 17 millions d’exemplaires.

Bien que le manga conclura son histoire après cette interruption de trois mois, on ne sait toujours pas s’il sera adapté en série animée, bien qu’avec un nouveau film »Black Clover » à l’horizon, l’histoire pourrait se conclure de la même manière. manière. manière.