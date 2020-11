Sean Astin se souvient de la critique brutale de Peter Jackson sur l’ensemble du Seigneur des Anneaux

Depuis son arrivée sur la scène hollywoodienne à un jeune âge en 1985 avec Les Goonies, l’acteur Sean Astin a fait partie de nombreux rôles mémorables, pas plus que celui de Samwise Gamgee dans la trilogie Le Seigneur des anneaux de Peter Jackson. Dans une interview avec le podcast ReelBlend, Astin a rappelé que malgré l’immense pression exercée sur Jackson par le studio et les fans pour rendre justice aux romans fantastiques classiques de JRR Tolkien, sa méthode de réalisation n’a jamais été envahissante ni bruyante.

« La chose la plus douloureuse Peter Jackson jamais dit à moi … vous savez, c’est un homme de peu de mots. C’est un gars très, très stoïque. Il peut être performatif quand il le veut ou le doit. Il peut jouer des actes, et il est très éloquent et ainsi de suite. Mais au quotidien, Peter Jackson est fondamentalement comme un gars tranquille. Il laisse en quelque sorte le travail parler, et sa direction a toujours été très minime. La plupart du temps, sa direction serait: « Faisons-le encore. » «

Dans Le Seigneur des Anneaux, Sean Astin a joué le rôle du fidèle acolyte serviteur du personnage principal de la série, Frodo Baggins. Samwise Gamgee était un homme d’un grand courage, malgré sa nature timide, et a joué un rôle déterminant dans la destruction du seul anneau qui appartenait au Seigneur des Ténèbres Sauron. Malgré la gravité de son rôle, Astin admet qu’il y a eu des moments où il était incapable de garder son esprit sur son personnage, ce qui a conduit Jackson à donner un conseil d’acteur qui a eu un impact dévastateur sur lui.

« [Jackson] est venu vers moi à un moment donné et il m’a regardé et il a dit: «Je n’y croyais tout simplement pas. Oh mon Dieu, il aurait tout aussi bien pu – c’était comme un coup mortel de Mortal Kombat. C’était comme s’il avait arraché mes cheveux de mon corps, et ma colonne vertébrale est ressortie. … [But] c’était, c’était vrai. Il était vrai que je n’étais pas investi, que je n’en étais plus. J’étais hors du personnage. J’étais de mauvaise humeur. J’étais hors de … je n’étais tout simplement pas là. «

C’est un témoignage de l’engagement d’Astin envers son travail que la seule ligne de réprimande de Jackson ait eu un effet si profond sur sa conscience. Et la mise en scène de Jackson semble avoir fonctionné depuis que la représentation de Sam par Astin est considérée comme l’un des moments forts des films. Selon l’acteur, le fait que le réalisateur du film doutait de sa conviction dans les scènes a conduit Astin à se concentrer davantage pour s’assurer qu’il était présent à 100% dans chaque plan.

« C’était brutal. Et il ne voulait pas que ce soit brutal. Il voulait que ça atterrisse. Il ne voulait pas que ce soit brutal, mais c’était une direction parfaite. Et il avait absolument raison. Et c’était m’a rendu meilleur. Cela m’a permis de me concentrer davantage. «

Ces dernières nouvelles proviennent de ComicBook.com.

