Meghan McCain partage un hommage sincère au père le jour de Thanksgiving

Meghan McCain est l’un des commentateurs les plus célèbres sur La vue pour son courage et son pouls politique. La co-animatrice conservatrice est actuellement en congé de maternité et est absente de l’émission depuis quelques semaines. Cependant, les fans ont obtenu leur correctif McCain sur les réseaux sociaux. Le jour de Thanksgiving, l’analyste politique a rendu un hommage sincère à son défunt père.

Meghan McCain avec son défunt père John McCain | Heidi Gutman / Walt Disney Television via Getty Images

Qu’a publié Meghan McCain sur Instagram?

Les téléspectateurs qui suivent McCain sur le talk-show ABC savent qu’elle avait une relation spéciale avec son père. Les deux ont entretenu un lien spécial et Thanksgiving Day a été un jour nostalgique pour le coanimateur de télévision. Sur Instagram, McCain a partagé quelques vidéos de la dernière célébration des vacances du regretté sénateur John McCain.

«Thanksgiving était votre fête préférée – ce ne sera plus jamais la même chose sans vous», a posté McCain sur la vidéo qu’elle a partagée où le sénateur est vu en train de découper une dinde. «Votre dinde frite, votre sens de l’humour et votre vodka aux petits oignons me manquent le plus aujourd’hui. Je t’aime papa. »

L’hommage émouvant était sincère et nous pouvions tous sentir la douleur de McCain manquer son père. Elle a ensuite partagé une autre vidéo dans laquelle l’ancien sénateur de l’Arizona est vu en train de sortir la dinde frite après qu’elle ait été cuite.

« Le dernier – Joyeux Thanksgiving, où que vous soyez papa », a écrit McCain.

Meghan McCain partage son amour pour la maternité

Bien que le jour de Thanksgiving ne soit pas le même pour McCain après la mort de son père, elle a aussi beaucoup de raisons d’être heureuse. La star de jour a récemment donné naissance à sa fille Liberty Sage et célébrera son premier Thanksgiving. McCain a récemment exprimé sur les médias sociaux à quel point elle était surprise par la maternité et la décrit comme «l’antidote parfait» à tout ce qui se passe actuellement dans le monde.

«La magie de la nouvelle maternité est vraiment l’antidote à tout le chaos horrible et amer du monde – et personne n’est plus surpris que moi à quel point être mère me convient», a-t-elle tweeté.

La magie de la nouvelle maternité est vraiment l’antidote à tout le chaos horrible et amer du monde ~ et personne n’est plus surpris que moi à quel point être mère me convient. ♥ ️ – Meghan McCain (@MeghanMcCain) 16 novembre 2020

Des semaines auparavant, elle avait partagé une autre anecdote douce concernant sa petite fille. Dans un long post Instagram, McCain a parlé des traits de personnalité de Liberty en l’appelant un peu «sauvage».

«Avoir la liberté, c’est comme observer toute ma vie de cœur et exister en dehors de mon corps», a posté McCain sur Instagram. «C’est une petite chatte sauvage – belle, forte, alerte, déjà si pleine [of] la vie et l’esprit… J’aurais seulement aimé faire ça plus tôt.

«Tous les clichés se sont réalisés et ont dépassé bien au-delà de mes attentes les plus folles – c’est sans conteste la meilleure chose que j’ai jamais faite de toute ma vie et je suis complètement impressionné par notre fille», La vue co-animateur a également déclaré.

Meghan McCain protège la vie privée de son bébé

Au début de sa grossesse, McCain a expliqué à ses adeptes des médias sociaux pourquoi elle n’avait pas partagé de détails sur son chemin vers la maternité.

«Ben et moi avons pris la décision consciente de protéger autant que possible la vie privée de nos familles (qui grandissent)», a déclaré McCain sur Instagram. «Je crois que les enfants ont droit à la vie privée et j’espère que vous comprendrez tous alors que nous naviguons autant que possible dans l’avenir sans sacrifier notre confort ou notre sécurité.»

Les fans de McCain ont respecté sa décision et applaudissent chaque fois qu’elle partage des bribes de son bébé.

La vue diffuse les matins de semaine à 11 h HE et à 10 h CT / PT sur ABC.