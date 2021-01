This Is Us: les réponses laissées par l’épisode 5 de la cinquième saison

‘C’est nous’ a fait son retour à l’écran ce jeudi, après avoir arrêté sa diffusion en novembre de l’année dernière pour achever les travaux de tournage et de production qui ont été touchés par la pandémie de Coronavirus. Des milliers de fans ont vécu le retour de la série sur les réseaux sociaux et se sont exprimés de manière positive, en attendant un nouvel épisode qui ne cesse de les exciter.

Ce chapitre 5, appelé « Une maison longue route », est venu après que le numéro 4 nous laisse beaucoup plus de doutes que de certitudes, pour avoir laissé des fins ouvertes et obligé ses fans à attendre un peu pour connaître les réponses. Là ils nous ont montré Le passé de Kate et comment cela pourrait l’affecter en ce moment, Randall et les indices pour rencontrer sa vraie mère et comment la relation de Kevin et Madison se poursuivrait.

+ Kate:

L’épisode commence par Kate révélant à Toby qu’elle était tombée enceinte de Marc et avait décidé de se faire avorter, mais ne lui avait jamais dit. Elle prend la position de retrouver son ex-petit ami à San Diego, et dans un flash-back on voit qu’elle se rend chez lui pour lui parler de sa grossesse, mais quand elle voit que rien n’a changé, elle disparaît de la maison du jeune homme. Dans le présent, Kate confronte Marc sur les conséquences de leur relation et « rend la maladie » qu’il lui a donnée et repart avec fierté et plus soulagée.

+ Randall:

Dans son travail reçoit une lettre de Hai, l’homme mystérieux qui est apparu plus tôt, qui dit qu’il connaissait sa mère, Laurel, et comprend une photo de son père William avec elle. Là découvre qu’elle n’est pas morte après sa naissance, mais que c’était en 2015 à cause du cancer du sein. Randall en discute avec son thérapeute et ne sait pas vraiment s’il doit contacter Hai. À un moment donné, Kevin l’appelle et lui dit qu’il ne peut pas imaginer ce qui s’est passé dans son enfance pour se battre avec son identité, et décide de communiquer avec le sujet inconnu. Avec Beth à ses côtés décide d’aller à la Nouvelle-Orléans pour en savoir plus sur sa mère.

+ Kevin:

Au début, on lui dit que le film sur lequel elle travaille a déménagé à Vancouver pour réduire les risques de coronavirus, mais avec Madison enceinte de jumeaux, Il n’ose pas y aller, mais elle le soutient pour y aller. Cependant, Madison est furieuse quand elle imagine sa vie avec ses enfants voyageant à travers le monde, et une nouvelle discussion commence sur ce qu’ils veulent tous les deux. et dit à Kevin de réfléchir. Tout indique qu’ils ne sont pas sur la bonne voie, puisque l’idée d’une famille forcée sans être amoureux ne semble pas avoir une bonne fin.

+ Quand l’épisode 6 de la saison 5 de This Is Us est-il diffusé?

Le prochain chapitre de la cinquième saison arrivera officiellement le 12 janvier, mais uniquement aux États-Unis. En Amérique latine, nous devrons attendre le lendemain, le Mercredi 13 janvier, et ce sera pour l’écran de Série Fox Premium.