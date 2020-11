« Se regarder lors d’un appel sur Zoom pousse les utilisateurs vers la chirurgie esthétique »: la plainte des médecins

La période pandémique et les restrictions qui en résultent à la liberté de mouvement ont contraint des centaines de millions de personnes à rentrer chez elles. Pour se rencontrer et travailler, beaucoup se sont tournés vers des plateformes pour appels vidéo tels que Zoom, mais la surutilisation de ces solutions génère des effets secondaires inattendus: c’est la plainte d’un groupe de chirurgiens de Boston, selon lequel se regarder le visage lors d’un appel vidéo conduit de nombreuses personnes à identifier les défauts inexistante ea nécessitent une chirurgie plastique pour les éliminer.

Le phénomène a été décrit dans une étude sur la base de deux facteurs: d’une part, une corrélation entre la période pandémique et un pic de demandes d’interventions faciales reçues; d’autre part, les raisons données par les candidats aux opérations, qui intègrent précisément l’aspect esthétique perçu sur Zoom. Dans la recherche publiée, le trouble a été baptisé Zoom dysmorphie – pour tenter de suggérer une relation avec la dysmorphophobie. En fait, les personnes atteintes de cette phobie ils se concentrent excessivement sur certains aspects de son corps, les percevant souvent comme esthétiquement désagréables; la surexposition aux réseaux sociaux et aux plateformes de partage de vidéos a par contre souvent été accusée d’être un facteur facilitateur ou déclencheur de ces troubles, car elle oblige les utilisateurs à confronter leur propre image par rapport à celle des autres ou à des filtres de beauté tout sauf naturel.

La thèse est que sur Zoom, Facetime, Messenger et les myriades de services d’appels vidéo qui ont vu le jour ou se sont consolidés ces derniers mois, le mécanisme est similaire: selon l’étude, les gens – se retrouvant à plusieurs reprises et pendant longtemps devant leur propre image – identifient les petits et naturels. défauts qui jusqu’à récemment passaient complètement inaperçus. La méthode de fonctionnement des webcams cela n’aide pas non plus: les verres utilisés sont en fait conçus pour encadrer une zone aussi large que possible, et peuvent donc déformer les éléments du visage jusqu’à ce qu’ils semblent anormaux. Pas pour rien – dénoncent les chirurgiens – les défauts les plus dénoncés par ceux qui demandent une opération ces derniers mois concernent principalement nez et rides, magnifiée par les grands angles des webcams.