Balance, l’une des meilleures applications de méditation iOS, arrive sur Android

Après un long temps d’attente, les utilisateurs d’Android peuvent désormais profiter de cette bonne application de relaxation.

Balance, l’une des applications de méditation les plus importantes sur iOS, est maintenant disponible pour les utilisateurs d’Android. Après un long temps d’attente, l’application a lancé sa version pour ce système d’exploitation, qui met ses fonctions avancées à la disposition de millions de nouveaux utilisateurs.

L’exclusivité dont jouissait iOS depuis 2019 se termine désormais avec l’arrivée de Balance sur Android. Pour le moment, l’application est toujours en cours de développement, mais sa version beta est maintenant disponible. Nous l’avons testé pour vous dire ses caractéristiques les plus remarquablesCeux qui vous aideront à trouver la relaxation dont vous avez besoin grâce à la méditation.

L’équilibre est déjà une réalité sur Android

Balance est l’une des applications de méditation les plus populaires. Malheureusement, jusqu’à récemment, seuls les utilisateurs iOS pouvaient utiliser leurs outils de méditation pour éloigner le stress, améliorer le sommeil, atteindre une meilleure concentration et obtenez une meilleure humeur. Cette limitation appartient à l’histoire, car Balance a présenté son application Android au monde, que vous pouvez télécharger gratuitement depuis le Play Store.

Comme indiqué sur la page Google Play, une première version de l’application est téléchargée, qui est toujours en cours de développement et pour cette raison peut être instable. Cependant, nous l’avons déjà testé sans complications apparentes pour vous donner les principaux détails de son fonctionnement. Avant de le télécharger, vous devez bien sûr garder à l’esprit que pour le moment Il n’est disponible qu’en anglais.

Une fois téléchargé, lorsque vous ouvrez l’application pour la première fois, vous devez suivre une série d’étapes pour que Balance crée un programme de méditation personnalisé pour vous. Entrez votre nom, répondez à une série de questions sur les objectifs que vous souhaitez atteindre à l’aide de l’application, ajoutez votre âge et l’heure à laquelle vous souhaitez méditer. Aussi, vous pouvez fixer un rappel pour que le moment ne vous passe pas.

Après quelques secondes, l’application aura créé pour vous un programme spécial avec des activités conçues par des coachs professionnels. Vous pourrez utiliser ce programme pendant un an gratuit, bien que plus tard, vous devrez payer une redevance de 58,97 euros par an.

Cela vous mènera à l’écran principal Balance, à partir duquel vous pouvez entrer le programme personnalisé, afficher vos activités préférées et obtenir plus de recommandations.

De plus, si vous entrez dans l’onglet « Plans », vous aurez un accès direct aux programmes par défaut de l’application, axés sur des objectifs tels que améliorer la communication, réduire la solitude, affronter vos peurs, gagner de l’énergie et de la concentration, améliorer la productivité et le sommeil, entre autres.

Les 8 meilleures applications gratuites pour méditer comme un pro

L’amélioration des habitudes de sommeil a une section spécifique, « Sommeil », dans laquelle vous trouverez différents activités pour mieux dormir la nuit. Enfin, si vous entrez dans l’onglet « Célibataires », vous verrez des catégories telles que l’anxiété, rompre ses habitudes (pour arrêter de fumer, par exemple), la concentration, la frustration, la joie et la motivation, entre autres.

En fonction de vos objectifs, vous devriez accéder à l’une de ces sections pour en savoir plus et pratiquer les activités de méditation qui vous aideront. Il existe différentes durées en fonction de votre temps libre. Aussi, vous pouvez sélectionner la voix du coach qui vous accompagnera pendant la séance.

Bref, Balance est l’une des applications de méditation les plus complètes du moment, et c’est tout disponible pour Android. Si vous voulez pratiquer la méditation pour vous détendre, soulager le stress ou mieux dormir la nuit, vous pouvez maintenant téléchargez Balance sur votre mobile.

Rubriques connexes: Applications, applications gratuites

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier informé de toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂