Chris Pratt promet les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 vaudra la peine d’attendre

Le tournage de la prochaine suite de Marvel a maintenant commencé Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, et la star de retour Chris Pratt, qui joue Peter Quill AKA Star-Lord, a promis que cela vaudrait la peine d’attendre. Le troisième film de la gardiens de la Galaxie La franchise verra le retour de la distribution principale aux côtés de plusieurs nouvelles recrues, dont Will Poulter en tant que summum de l’évolution tout-puissant, Adam Warlock.

« Le premier jour dans la boîte. Honnêtement, je n’aurais pas pu mieux commencer. Lancez-vous avec une scène délicate, émouvante, drôle, sauvage et compliquée et tout le monde a été tué. » Chris Pratt dit dans une légende à côté d’une image de la distribution de l’ensemble. « Tellement reconnaissant d’être marionnettiste par mon ami et frère le génie fou James Gunn. Oh mon Dieu, je vous promets … ce film vaudra la peine d’attendre. »

Pratt n’était pas la seule star de retour à utiliser les réseaux sociaux pour célébrer le début du tournage, avec l’acteur de Drax Dave Bautista confirmant qu’il était sur le plateau. « Bonjour à tous. C’est le premier jour Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3« , a déclaré Bautista lors d’une vidéo Instagram Stories. « Ce sera ma sixième apparition en tant que Drax. Mon sixième film Marvel et à ce stade, une vingtaine de films à mon actif. » Cependant, plutôt que de taquiner la portée épique du film comme Pratt, Bautista a plutôt demandé pourquoi il commençait à travailler si tôt. « J’essaie toujours de Découvrez pourquoi les films commencent si tôt ? Il fait encore nuit dehors! », plaisanta-t-il sans doute à moitié.

Le réalisateur James Gunn a confirmé le début de la production le Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 plus tôt cette semaine, partageant la même image que Pratt et disant: « Cela a été un voyage étrange, long et parfois difficile pour arriver ici, mais les obstacles en cours de route n’ont fait que rendre ce moment plus heureux. De retour sur le plateau avec ma famille Guardians pour le premier jour de tournage #gotgvol3. »

Les détails de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 restent sous clé, mais Gunn a déjà révélé plusieurs indices concernant l’objet central de l’histoire, déclarant qu’il impliquera fortement Rocket Racoon de Bradley Cooper. « Je dirai simplement que Rocket est une grande partie de ce qui se passe dans le futur – et beaucoup de ces choses (comme les cicatrices que nous sommes sur le point de voir sur son dos) mettent en place ce que j’ai prévu pour Rocket depuis le début « , a déclaré Gunn à propos de l’intrigue des suites. Cet accent sur Rocket pourrait bien être la raison pour laquelle les stars Karen Gillan et Pom Klementieff, qui jouent respectivement Nebula et Mantis, ont été réduites aux larmes à la lecture du script. « Nous l’avons lu ensemble dans la même pièce, puis nous nous sommes regardés et nous étions dans des flots de larmes … tellement émotifs », a révélé Gillan. Vous en apprenez plus sur les personnages existants et à un niveau plus profond. Je suis vraiment excité à l’idée d’explorer Nebula, après Thanos. »

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 devrait sortir en salles le 5 mai 2023. Ce sera cependant loin d’être la seule aventure pour l’équipage, avec Je suis Groot et Le spécial vacances des Gardiens de la Galaxie également prévu pour Disney+. Cela nous vient du compte Instagram de Chris Pratt.

Sujets : Les Gardiens de la Galaxie 3