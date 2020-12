Cyberpunk 2077: le bras argenté de Johnny Silverhand devient une véritable prothèse

Les jeux vidéo sont vraiment magnifiques en eux-mêmes. Lorsqu’ils font partie du monde réel, ils sont à couper le souffle. Comme dans le cas de Cyberpunk 2077 et l’emblématique de Johnny Silverhand Bras de cyborg, qui s’appelle maintenant vraie prothèse et donnera aux adultes une nouvelle chance de découvrir le monde dans le futur.

Le Cyberarm de Johnny Silverhand comme véritable prothèse

D’une collaboration entre Projet CD RED, Xbox et les fabricants de prothèses de Solutions illimitées une putain de bonne implémentation du bras bionique de Silverhand a eu lieu. Dans « Cyberpunk 2077 », l’ancien rockeur de samouraï devient Johnny Silverhand de Keanu Reeves incarne ce qui a fait de lui un favori des fans avant même la sortie du jeu.

Dans un proche avenir, les participants adultes à une étude clinique à laquelle la prothèse Silverhand sera donnée en 2021 pourront en espérer davantage. Vous pouvez voir le résultat incroyablement identique ici:

Comment le bras Cyberpunk 2077 a-t-il été fabriqué?

En tant qu’organisation à but non lucratif, Limbitless Solutions s’est donné pour mission de rendre les prothèses bonnes et flexibles plus abordables. Pour ce faire, ils fabriquent les bras prothétiques pour différentes tranches d’âge en utilisant un procédé d’impression 3D. Ils permettent même aux personnes touchées de se ressaisir.

Vous pouvez voir les nouvelles techniques avec lesquelles la prothèse de Johnny a été créée dans cette vidéo:

Ce n’est pas la première fois que des entreprises comme celle-ci s’associent avec des fabricants de jeux vidéo pour créer des prothèses réelles comme celle-ci. Également Metal Gear Solid l’a avec un Bras de serpent Déjà entré dans notre monde, Limbitless Solutions a récemment coopéré avec 343 Industries pour Prothèses Halo offrir.

