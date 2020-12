Qui est Peter Nygard? Détails sur le magnat de la mode accusé de trafic sexuel

Le magnat de la mode canadien Peter Nygard, 79 ans, a été arrêté à Winnipeg, au Manitoba, le 14 décembre pour trafic sexuel, complot de racket et autres crimes connexes impliquant des dizaines de jeunes femmes mineures.

Une femme qui poursuit Nygard allègue que lorsqu’elle était plus jeune, sa «meilleure petite amie», Suelyn Medeiros, l’a recrutée pour «l’agence de talents qu’elle représentait».

La femme, qui passe par Jane Doe, allègue que Nygard l’a violée en 2010 alors qu’elle n’avait que 18 ans après que Medeiros l’ait «attirée» aux Bahamas pour des vacances.

Le procès est étrangement similaire au cas de Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, et les détails des crimes commis par Nygard et Medeiros sont tout aussi troublants.

Qui est Peter Nygard?

Voici tout ce que vous devez savoir sur Peter Nygard, sa petite amie recruteur Suelyn Medeiros et le procès qui fait la une des journaux à travers le monde.

Peter Nygard aurait utilisé son «influence» et son «argent» pour recruter des filles mineures.

Les poursuites – dont l’une a été déposée aux États-Unis, et l’autre au Canada – allèguent que Peter Nygard a utilisé son «influence, son argent et ses employés» pour recruter des filles mineures pour «la gratification sexuelle de lui et de ses associés. «

Les poursuites allèguent également que les crimes inquiétants se sont déroulés sur une période de 25 ans.

Suelyn Medeiros, une ancienne mannequin Playboy, aurait recruté des filles pour Nygard.

Selon des documents juridiques, Medeiros « vivait dans la Marina Del Rey de Nygard [California] composé pendant au moins cinq ans, a reçu des sommes importantes, un salaire, des bijoux, de la chirurgie plastique, des injections de cellules souches et des voitures en échange de victimes de la traite, dont Jane Doe, à Nygard. «

Les allégations de Jane Doe sur Nygard et Medeiros sont étrangement similaires à celles de Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell.

Jane Doe, qui avait 18 ans au moment de son implication présumée avec Nygard et Medeiros, affirme que Medeiros s’est liée d’amitié avec elle, a gagné sa confiance, puis l’a attirée aux Bahamas, où elle a été «forcée d’avoir des relations sexuelles avec Nygard» dans son enceinte privée .

Les avocats de Medeiros, Jane Weintraub et Jonathan Etra, ont nié les allégations, écrivant dans un e-mail: « Mme Medeiros nie avec véhémence ces allégations fausses et salaces et attend avec impatience que le tribunal rejette ces allégations sans fondement. »

57 victimes se sont jointes au procès.

Près de cinq douzaines de femmes se sont manifestées et ont allégué que Peter Nygard et sa «meilleure petite amie», Suelyn Medeiros, avaient utilisé «la violence, l’intimidation et la corruption» pour attirer ses victimes.

L’acte d’accusation alléguait également que Nygard avait choisi ses victimes en fonction de leurs antécédents économiques, en ciblant ceux qui venaient de ménages à faible revenu ou défavorisés.

Natasha Taylor, une ancienne employée de Nygard, a déclaré: «Il se nourrit des petites filles des pauvres.

Il a également allégué que ses associés avaient drogué certaines de ses victimes «pour s’assurer qu’elles se conformaient aux exigences sexuelles de Nygard».

Lisa Haba, l’une des avocats qui représente les victimes dans le procès, a commenté l’arrestation de Nygard et le procès, en disant:

«Les survivants de notre procès attendent ce jour depuis très longtemps.

L’arrestation de Peter Nygard marque le prochain chapitre de la responsabilité de lui et de ses complices pour les crimes indescriptibles contre les femmes et les enfants qu’ils perpétuent depuis des décennies.

Nous continuerons de demander justice. «

Nygard a nié les allégations et a blâmé une querelle avec son voisin aux Bahamas pour les accusations.

Peter Nygard et son voisin des Bahamas, le milliardaire américain de fonds spéculatifs Louis Bacon, sont aux prises avec une querelle en cours depuis un certain temps déjà.

La querelle aurait commencé après que Nygard ait accusé Bacon de ne pas avoir été en mesure de reconstruire sa propriété après un incendie, et plus de 25 poursuites ont été intentées entre les deux.

Nygard a également affirmé que Bacon était un trafiquant d’initié, un membre du KKK et un meurtrier.

Bacon a affirmé que Nygard complotait pour le tuer.

Bacon a déclaré qu’il avait embauché des enquêteurs et des avocats après avoir entendu parler des abus sexuels possibles sur l’enceinte de Nygard parce qu’il se sentait obligé de prendre des mesures contre Nygard.

«Je savais de tout le monde ce que c’était que d’avoir ce type qui vienne à vous», a déclaré Bacon dans une interview. «Alors mon cœur est allé à ces femmes.»

Alors que les intentions de Bacon peuvent avoir semblé bonnes, l’eau devient un peu trouble, un New York Times enquête trouvée:

«Les enquêteurs et les avocats liés à M. Bacon ont offert aux associés de Nygard de généreuses incitations à monter une affaire d’abus contre les bijoux canadiens – Cartier, un salaire régulier ou un an de loyer dans une communauté fermée, selon des documents et des entrevues.

le NYT l’enquête a également révélé qu’après avoir interrogé toutes les femmes qui avaient signé le procès, trois des femmes – qui avaient moins de 16 ans à l’époque, qui est l’âge du consentement aux Bahamas – ont affirmé que Nygard les avait agressées sexuellement.

Deux plus tard ont rétracté leurs histoires, alléguant qu’on leur avait promis de l’argent et qu’ils avaient été «entraînés à fabriquer» leurs histoires.

Ken Frydman, le porte-parole de Peter Nygard, affirme que les plus récentes poursuites contre Nygard sont une tentative «de salir Peter Nygard en contraignant les femmes à fabriquer et à fabriquer des histoires sordides à son sujet».

Nygard a déjà été accusé d’agression sexuelle.

Les revendications remontent à plus de quatre décennies. Neuf femmes de Californie et du Canada l’ont poursuivi et / ou dénoncé aux autorités, mais il n’a jamais été condamné pour aucun de ses crimes présumés.

L’un des avocats de Nygard a critiqué les allégations contre son client, affirmant que Nygard «n’avait jamais traité les femmes de manière inappropriée» et a déclaré que les allégations contre le magnat de la mode canadien en disgrâce n’étaient que «des mensonges payés».

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.