Johnny Depp a un double dans sa famille

Depuis quelque temps maintenant, Johnny Depp Il a cessé d’être cet acteur hollywoodien histrionique, respecté et acclamé pour devenir l’un des plus controversés et critiqués. Depuis le début de son divorce avec Amber Heard, les problèmes n’ont cessé de se poser, parmi lesquels certains licenciements de différents studios.

Le mariage de Johnny Depp Cela n’a duré que 15 mois avec Heard et est actuellement à son pire. Les plaintes de mauvais traitements et de diffamation par les deux sont quelques-uns des sujets qui ont entaché cette relation éphémère.

Cependant, tout comme le protagoniste de Pirates des Caraïbes Il a un CV complet en matière de cinéma, il l’a aussi en matière d’amour. Au-delà d’Amber Head, Winona Ryder et Vanessa Paradis tenaient également une place dans son cœur. Bien que le plus important soit le dernier.

Est-ce que, avec Vanessa, Johnny a conçu deux enfants: Lily – Rose Melody Depp et John Christopher Depp III, mieux connu sous le nom de Jack Depp. Et, malgré le fait que la première-née soit connue dans le monde du divertissement pour son travail de mannequin, la plus jeune du clan est toujours restée à l’écart des médias.

Mais, maintenant et à l’âge de 19 ans le 10 avril, Jack a commencé à attirer beaucoup d’attention. Il arrive très souvent que les filles ressemblent à leurs mères, alors que les hommes ont de nombreuses similitudes avec leur père et, dans le cas des Depp, il ne pourrait en être autrement.

Johnny Depp et son fils.



À tel point qu’à chaque fois que le jeune homme apparaît dans les rues de sa ville natale, le comparer à Johnny Depp est inévitable. Cependant, malgré sa ressemblance physique avec l’acteur, il a réussi à garder sa vie privée loin des caméras et, la seule chose que l’on sait est ce que son père a dit à l’époque: «Mon fils Jack a toujours été un dessinateur très talentueux. Il dessine très bien et joue très bien la musique». Et, en plus, il entretient une relation avec le mannequin Camille Jensen.