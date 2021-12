Qui est Tom Holland : l’acteur de 25 ans qui a conquis toute une génération

Tom Holland Il est originaire de Londres, en Angleterre. C’est un doubleur et danseur britannique qui a commencé sa carrière théâtrale en 2008 avec le rôle de Billy Eliot. Plus tard, il apparaît pour la première fois au cinéma dans le film « L’impossible » et réussit à se faire reconnaître par la partie critique.

Mais, Hollande deviendrait célèbre en donnant vie à Homme araignée dans le Univers cinématographique Marvel, où il a joué dans les films Spider-Man : Retrouvailles (2017) et Spider-Man : Loin de chez soi (2019), qui a été acclamé par la critique et a été un succès au box-office.

En raison de son succès, il a reçu le prix de Étoile montante aux BAFTA 2017, en plus d’être lauréat des Saturn Awards et des Teen Choice Awards. En tant que doubleur, il a participé à des films tels que Espions déguisés (2019), Dolittle (2020) et Onward (2020).

Laissant de côté le jeu d’acteur, Hollande Dans ses temps libres, elle fait de la philanthropie en collectant des fonds pour aider les personnes à faible revenu au Royaume-Uni, en particulier les familles avec des enfants souffrant de troubles tels que la dyslexie et de maladies telles que le cancer.

Hollande Il a étudié l’école primaire à la Donhead Preparatory School dans la ville de Wimbledon jusqu’en 2008 et plus tard l’école secondaire au Wimbledon College jusqu’en 2012.

Après avoir terminé, il a fréquenté la BRIT School et peu de temps après, grâce à son expérience dans le théâtre, il a décroché un rôle dans le film The Impossibles (2012) dans le rôle de Lucas, un survivant d’un tsunami.

Carrière d’acteur en 2021

Hollande Il a joué dans le film Cherry (2021) en tant que personnage principal, un soldat de l’armée américaine qui souffre d’un trouble de stress post-traumatique et développe de multiples personnalités.

Bien qu’il ait reçu de bonnes critiques pour sa performance, le film a recueilli des critiques largement négatives et a été considéré comme une tentative de démontrer les performances de l’acteur.

Plus tard, il a joué dans Chaos Walking (2021), une adaptation du roman The Knife of Never Letting Go écrit par Patrick Ness, dans lequel il avait le rôle de Todd Hewitt, un jeune homme qui doit s’occuper d’une étrange fille dans un monde dystopique.

Le film a également eu une réponse négative des experts, qui, en plus du développement de l’histoire, ont critiqué la performance de Holland pour être « plate » et ne pas donner assez de vie au personnage.

