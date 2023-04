Scott Pilgrim : Netflix produit des anime et ramène le casting original

Il y a environ 13 ans est apparu avec Scott Pilgrim vs le monde une adaptation cinématographique réussie de la bande dessinée, qui par Bryan Lee O’Malley publiés entre 2004 et 2010. Maintenant, démissionne Netflix a annoncé qu’il travaillait sur une adaptation animée en collaboration avec Universal Content Productions et Science SARU.

Scott Pilgrim obtient un anime Netflix

Il est particulièrement réjouissant que le Distribution originale de l’adaptation cinématographique est de retour à bord. Bien que les acteurs eux-mêmes ne puissent pas être vus dans l’anime, ils prêtent la voix à leurs personnages respectifs. Cela se traduit par la profession suivante :

Michael Cera dans le rôle de Scott Pilgrim

Mary Elizabeth Winstead dans le rôle de Ramona Flowers

Ellen Wong dans le rôle de Knives Chau

Brie Larson comme Envy Adams

Kieran Culkin dans le rôle de Wallace Wells

Anna Kendrick dans le rôle de Stacey Pilgrim

Alison Pill dans le rôle de Kim Pine

Mark Webber comme Stephen Stills

Johnny Simmons comme jeune Neil

Aubrey Plaza comme Julie Powers

Satya Bhabha comme Matthew Patel

Chris Evans comme Lucas Lee

Brandon Routh comme Todd Ingram

Mae Whitman comme Roxy Richter

Jason Schwartzman comme Gideon Graves

Pendant ce temps, de nombreux acteurs réussissent dans l’industrie cinématographique. Chris Evans et Brie Larson sont par exemple dans Univers Marvel à la maison.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.

En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube. Toujours afficher le contenu de YouTube

A quand la série Netflix ? On ne sait pas encore quand l’anime commencera sur Netflix. C’est juste de « bientôt » le discours.

Le créateur travaille pour l’anime Netflix en tant qu’écrivain, showrunner et producteur exécutif. Aussi Edgar Wrightqui a réalisé et co-écrit l’adaptation en direct de 2010, servira de producteur exécutif.

C’est ce qu’est Scott Pilgrim

L’histoire tourne autour du bassiste d’un groupe de rock indépendant. Scott Pèlerin a 23 ans et sort avec la fille Knives Chau. Mais lors d’une fête, il rencontre soudainement Fleurs Ramonadont il tombe instantanément amoureux.

Mais ce n’est pas si facile de conquérir Ramona : pour gagner Ramona, Scott doit d’abord la vaincre sept ex-petits amis s’aligner Chacun des ex-amants est une personne différente et veut rendre difficile pour Scott de se réunir avec Ramona.