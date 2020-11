Mots de passe les plus utilisés en 2020: les séquences de chiffres de retour en haut

Le développeur du gestionnaire de mots de passe NordPass a analysé sa base de données et, sur cette base, a créé une liste des mots de passe les plus fréquemment utilisés de 2020. Retour en haut: « 123456 », « password », mais aussi le nouveau venu « picture1 ».

Les mots de passe doivent en fait protéger nos comptes contre tout accès non autorisé par des étrangers. Pour de nombreux utilisateurs, cependant, ils semblent juste être une chicane ennuyeuse lors de la création d’un compte et de la connexion. C’est pourquoi ils choisissent souvent des mots de passe faciles à retenir et qui peuvent être saisis très rapidement. Une erreur fatale, car les pirates peuvent facilement deviner de telles combinaisons ou les casser rapidement avec des attaques par force brute.

Les développeurs du gestionnaire de mots de passe NordPass ont maintenant compilé une liste des mots de passe que les utilisateurs de leur service ont le plus utilisés cette année. Le tableau montre également combien de temps il faudrait pour déchiffrer le mot de passe respectif et à quelle fréquence il a été craqué.

« 123456 » et ses variantes dominent le top 10

Encore une fois les suspects habituels dans la liste des mots de passe les plus utilisés.

En regardant la liste, on remarque que les dix premières places sont presque exclusivement occupées par des séquences de chiffres. La combinaison « 123456 » a atteint la première place cette année. Un total de 2 543 285 utilisateurs de NordPass font confiance à ce mot de passe. Mais ils ne devraient pas, car il peut être fissuré en moins d’une seconde et cela se serait produit 23 597 311 fois cette année.

Quiconque pense que la variante plus longue « 123456789 » est plus sûre se trompe. Le deuxième mot de passe le plus populaire peut également être craqué en une seconde. En troisième lieu cette fois se trouve le nouveau venu « picture1 », qui est probablement souvent utilisé dans les services photo. Ce n’est pas non plus un mot de passe sécurisé, mais il faudrait environ trois heures au logiciel pour déchiffrer le mot de passe.

Le « mot de passe » classique l’a fait en position quatre sur la liste supérieure cette année. Ici aussi, les utilisateurs sont protégés pendant une seconde maximum. « Senha », le mot portugais pour mot de passe, a atteint la dixième place cette année et protège au moins dix secondes.

Conseils pour un mot de passe fort

NordPass donne également à ses utilisateurs quelques conseils utiles pour des mots de passe sécurisés en cours de route. Lors de la création de leur mot de passe, les utilisateurs doivent généralement éviter les séquences de chiffres et de lettres dont les touches sont les unes à côté des autres sur le clavier. Les noms ou dates de naissance liés de quelque manière que ce soit à l’utilisateur ne conviennent pas non plus.

Un mot de passe fort doit comporter plus de dix caractères et un mélange de lettres majuscules et minuscules et de caractères spéciaux. Vous pouvez obtenir plus de conseils pour les mots de passe forts et comment les mémoriser ici.