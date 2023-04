Josh Brolin sème le doute sur l’avenir de Sicario 3

Fans de la Sicario la franchise attend avec impatience les nouvelles du troisième volet, mais leurs espoirs ont peut-être été déçus par l’acteur Josh Brolinmise à jour récente sur l’avancement du projet. Dans une interview avec Variety, Brolin a fait part de ses inquiétudes concernant le retard de Sicario 3. En tant que membre de la distribution de retour qui a joué l’officier de la CIA Matt Graver dans les deux films précédents, Brolin a expliqué pourquoi le film n’a pas encore été réalisé malgré la forte demande des fans. Selon l’acteur, le processus de réalisation du troisième film a été difficile, et même si les deux premiers films ont été des succès financiers, il est encore difficile de faire décoller le troisième film.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Sicario 3, nous avons essayé de bien faire les choses et de faire avancer les choses, mais pourquoi cela n’est-il pas arrivé? Combien de temps pouvez-vous attendre? Un film difficile à faire même si les deux ont gagné de l’argent, et les gens demandent des informations sur tout le temps. »

Sicario, sorti en 2015, a été un succès critique et commercial. Réalisé par Denis Villeneuve et mettant en vedette Emily Blunt dans le rôle de l’agent du FBI Kate Macer, le film raconte l’histoire d’un obscur groupe de travail gouvernemental impliqué dans la guerre en cours contre la drogue et le cartel mexicain. La suite, Sicario : Jour du Soldado, créé en 2018 et a continué l’histoire de Matt Graver et Alejandro Gillick. Réalisé par Stefano Sollima, le film a reçu des critiques mitigées de la part des critiques mais a tout de même suscité l’intérêt des fans de la franchise. Avec des nouvelles d’un troisième film en préparation, intitulé Sicario : Capos, les fans étaient ravis de voir où l’histoire irait ensuite. Bien que la mise à jour de Brolin soit décevante, l’industrie cinématographique est imprévisible et il y a toujours une chance que le projet soit ressuscité à l’avenir.





Josh Brolin sur ce qui l’a amené à jouer Thanos dans l’univers cinématographique Marvel

Films des studios Walt Disney

Josh Brolin est un Hollywood A-lister connu pour sa gamme impressionnante et sa capacité à habiter des personnages complexes à l’écran. Bien qu’il ait joué divers rôles au fil des ans, son interprétation de Thanos dans l’univers cinématographique Marvel est peut-être l’une de ses plus mémorables. Dans une récente interview avec Variety, Brolin a évoqué son expérience en tant que Mad Titan, révélant qu’il hésitait initialement à assumer le rôle en raison de son aversion pour les films de super-héros. Cependant, il a finalement été attiré par la profondeur des informations fournies dans le personnage « bible » et par l’opportunité de travailler avec les talentueux frères Russo.

« Tout d’abord, nous n’avions aucune idée que ça allait être aussi gros ou aussi charnu d’une partie – c’était plus comme un truc de type camée. Je faisais » Everest « à Londres et ils ont déposé l’énorme bible de Thanos et ce qu’il voulait dire dans l’univers Marvel et sa trajectoire et sa relation avec Lady Death et tout ça. Et je pensais que c’était vraiment intéressant, mais j’avais refusé quelques très gros films de ce type de films, pas Marvel, mais d’autres personnes. Et je n’avais tout simplement pas vraiment envie de le faire. J’avais juste l’impression que cela suivait une voie qui ne m’intéressait pas particulièrement. Alors c’est arrivé et je me suis dit, c’est intéressant et c’était la bible qui l’a fait. Je lisais des volumes et des volumes d’informations et j’ai pensé, c’est vraiment cool et j’aime la profondeur avec laquelle cela s’est passé. Brolin révélé.

Brolin a travaillé en étroite collaboration avec les frères Russo, qui ont réalisé Avengers : guerre à l’infini et Avengers : Fin de partie, pour développer son portrait de Thanos. Ils ont effectué des tests pour aider Brolin à se détendre et à être plus naturel dans sa performance, ce qui lui a permis d’incarner pleinement le personnage et de le rendre crédible à l’écran. Bien qu’il n’apprécie généralement pas les films de super-héros, Brolin aimait jouer à Thanos. Il a apprécié le défi de développer un personnage aussi complexe et a savouré l’opportunité de faire partie de l’univers cinématographique Marvel.