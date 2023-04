Que pense Jennifer Lopez du futur bébé de son ex Marc Anthony et Nadia Ferreira ?

célébrités

Des sources proches de Jennifer Lopez ont confirmé les sentiments de la populaire star hollywoodienne à propos du futur bébé de son ex-partenaire, Marc Anthony.

Jennifer Lopez est dans un grand moment personnel après son mariage Ben Affleck et renforcent le lien amoureux qui unit ces stars populaires d’Hollywood qui ont une fois de plus misé sur l’amour. Pour autant, cela ne veut pas dire que la diva du Bronx n’a pas d’avis sur la situation actuelle de son ex-compagnon, Marc Antoinequi attend un enfant avec le mannequin paraguayen Nadia Ferreira.

La vérité est que de nombreux médias spécialisés dans les questions de cœur ont cherché la parole de j lo dans ce sens, et bien que la New Yorkaise n’ait pas parlé directement de cette situation, des sources proches d’elle ont prévenu qu’elle est « très contente » ce que tu traverses Marc Antoine et son épouse actuelle, en plus de leur souhaiter d’avoir « beaucoup de bonheur » à cette étape de leur vie.

Que pense J-Lo du cadeau de Marc Anthony ?

Jennifer Lopez et Marc Anthony Ils ne partagent généralement pas les réunions de famille malgré des enfants en commun et un passé commun, mais des sources proches de l’actrice et chanteuse n’ont pas hésité à assurer qu’elle « Il est très content pour Marc et Nadia » qui a récemment vécu un mariage de rêve avec des invités de luxe, en plus de raconter qu’ils attendent leur premier enfant, un autre motif de bonheur pour le chanteur de salsa à succès.

Marc Antoine serait également « très heureux » avec les nouvelles de J Lo et Ben Affleck, qui ont repris leur romance après des années d’absence, se mariant même et projetant à nouveau une vie ensemble. Tellement Jennifer Lopez comme Marc Antoine Ils sont clairs qu’ils veulent une relation cordiale entre eux pour le bien de leurs enfants en commun, en plus du fait que le protagoniste de Selena « veut toujours le meilleur pour lui ».

Le 14 février dernier Marc Antoine et sa femme, le mannequin Nadia FerreiraIls ont confirmé qu’ils sont « dans la Douce attente » de ce que sera leur premier enfant, même si à aucun moment ils n’ont dit à quel mois de grossesse se trouve la Paraguayenne, cependant, les médias du cœur pointent vers une naissance au milieu de 2023 entre les mois de juin et juillet. Il va falloir patienter !

