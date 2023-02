Alicia Silverstone revient en tant que personnage Clueless dans la publicité complète du Super Bowl

Après avoir précédemment publié un bref teaser, Rakuten a dévoilé la publicité complète de 60 minutes mettant en vedette Alicia Silverstone la reprenant Désemparés personnage, Cher Horowitz. Une version raccourcie de 30 secondes de l’annonce sera diffusée pendant le Super Bowl le dimanche 12 février, mais vous n’aurez pas à attendre pour voir l’annonce. Comme le montre la vidéo, certaines choses changent tandis que d’autres restent les mêmes, car Silverstone est vraiment la Cher que nous connaissions avec ses représailles du rôle. Regardez le clip ci-dessous.





Le clip présente une réunion avec Cher de Silverstone et Amber d’Elisa Donovan avec les deux débattant si « le shopping responsable sur le plan fiscal » est un oxymore. Cher remporte le débat en expliquant qu’elle « avait l’habitude d’être assez ignorante en matière de shopping » avant de découvrir Rakuten, qui l’aide à gagner de l’argent sur « à peu près n’importe quoi ».

« Je pense que la plupart d’entre nous seraient d’accord pour dire que ‘Cher’ est l’un des acheteurs les plus emblématiques de l’histoire du cinéma, alors quand Rakuten m’a approché pour reprendre le rôle de leur spot du Super Bowl, j’ai pensé que c’était une excellente idée », explique Silverstone. a sauté sur le spot. « Cher cherchait toujours comment obtenir ce qu’elle voulait de la manière la plus intelligente, alors je pense que Rakuten lui plairait vraiment – obtenir une remise en argent pour faire son activité préférée. Je l’imagine courir vers son père pour se vanter de combien elle a économisé et déclarer « comme si » lorsqu’on lui a demandé si elle avait déjà fait du shopping sans utiliser Rakuten.

La publicité « Not So Clueless » a été développée par l’équipe marketing interne de Rakuten sous la direction de Will Speck et Josh Gordon. Le designer primé du CFDA, Christian Siriano, a réinventé le costume à carreaux jaune emblématique de Cher pour le spot avec trois autres Désemparés-des looks inspirés feront leurs débuts à la Fashion Week de New York le 9 février. Les quatre looks seront présentés pour un cadeau hébergé sur le site Web de Rakuen du 10 au 20 février.





Alicia Silverstone revient dans le rôle de Cher

Écrit et réalisé par Amy Heckerling, Désemparés est sorti en 1995. Le film met en vedette Silverstone aux côtés de Stacey Dash et Brittany Murphy en tant que groupe de lycéens populaires. Le film à succès met également en vedette Paul Rudd, Donald Faison, Elisa Donovan, Breckin Meyer, Jeremy Sisto et Wallace Shawn. Il a été un succès au box-office et a recueilli des critiques positives, devenant l’une des comédies les plus mémorables des années 1990.

Désemparés a déjà été adapté en série télévisée dans les années 1990, bien que des efforts aient été déployés ces dernières années pour créer une nouvelle adaptation en série. À un moment donné, le projet était en développement chez Peacock, mais a depuis été retiré du streamer. Il a été rapporté en 2021 que la série prévue pourrait encore se produire aux studios CBS, mais son statut actuel est inconnu.